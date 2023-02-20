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В Бендерской горбольнице развёрнуты койки для лечения коронавирусных больных

В Бендерской горбольнице развёрнуты койки для лечения коронавирусных больных

С сегодняшнего дня на базе инфекционного отделения Бендерской городской больницы развернуты койки для лечения больных коронавирусом, передаёт пресс-служба Минздрава.

При необходимости будет открыто инфекционное отделение на 120 мест в Госпитале инвалидов Великой Отечественной войны в Тирасполе.

Ситуация под контролем, сообщила на заседании Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса министр здравоохранения Кристина Албул.

По её словам, несмотря на рост заболевших COVID-19, ситуация с лекарственными препаратами для лечения больных коронавирусной инфекцией остаётся стабильной. В достаточном количестве и медикаменты для лечения осложнений от COVID-19, тестов и средств индивидуальной защиты.

В Приднестровье на сегодняшний день коронавирусом болеет 1261 человек. Большая часть из них – 1096 граждан – ввиду лёгкого течения болезни лечится дома, сообщили в Оперштабе по профилактике и недопущению распространения COVID-19.

В стационарах находятся 165 человек. 13 из них – в профильном отделении Рыбницкой центральной районной больницы, три – в Каменской ЦРБ, 149 – в госпитале на базе Слободзейской ЦРБ. Среди госпитализированных 14 детей. 23 человека (14%) тяжело переносят заболевание. В реанимации находятся четверо пациентов.

Амбулаторных больных продолжают посещать специализированные бригады. На прошлой неделе медики побывали у них 267 раз, 29 ковид-положительных из-за ухудшения самочувствия пришлось госпитализировать.

С 13 по 19 февраля факт инфицирования подтвердился у 1225 человек; выздоровели 637 пациентов; умерли 5.

Среднесуточное число заболевших за неделю выросло почти в два раза: с 88 до 176 человек. Примерно такое же соотношение наблюдается между теми, у кого подтвердился диагноз, и выздоровевшими. Первых в период с 13 по 19 февраля оказалось больше: 1225 против 637.

На горячую линию МВД по вопросам вирусной инфекции за минувшие семь дней поступило 69 обращений.

Специалисты напоминают гражданам об антисептиках, масках и проветривании помещений. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу.

  • Вчера, 15:28
  • DTV
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