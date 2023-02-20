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МИД призвал приднестровцев сообщать о фактах нарушения их прав и свобод в Молдове

МИД призвал приднестровцев сообщать о фактах нарушения их прав и свобод в Молдове

В Министерстве иностранных дел ПМР прокомментировали вступление в силу принятого в Молдове «закона о сепаратизме».

«Вопреки здравой логике и настрою на цивилизованный диалог, невзирая на предостережения международных посредников в переговорном процессе, был подписан президентом Молдовы и вступил в силу закон о политизированных поправках в уголовный кодекс РМ, дающих основания для запугивания и репрессий против граждан Приднестровья»,– говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Там отмечают, что молдавская сторона не смогла внятно объяснить характер и перспективы применения новых норм и не предоставила гарантий безопасности приднестровским гражданам. А это даёт основания для негативных ожиданий. В связи с этим в МИДе призывают приднестровских граждан информировать внешнеполитическое ведомство о случаях нарушения прав и свобод на территории соседней Республики Молдова. Это можно сделать, обратившись на электронную почту office@mid.gospmr.org или по телефону 0 (533) 8-44-57.

В контексте дискуссий, состоявшихся в ходе визита Действующего Председателя ОБСЕ Буяра Османи, а также на недавней встрече представителей по политическим вопросам сторон и в рамках регулярных политико-дипломатических консультаций МИД ПМР продолжит работу со всеми международными участниками формата «5+2» с целью обеспечения гарантированной защиты прав, свобод и интересов граждан Приднестровья.
  • Вчера, 15:42
  • DTV
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