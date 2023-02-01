В прошлом году в Приднестровье увеличилось число производителей молока, которые получали дотации от государства. Всего в 2022-м за дотациями за молоко, сданное на промышленную переработку, обратились 47 организаций, включая 34 крестьянских (фермерских) хозяйства. Из них впервые такую господдержку получили 4 КФХ и сельхозфирма, передаёт пресс-служба Минсельхоза ПМР
Размер дотаций остался прежним: 1 рубль за 1 килограмм сданного на промышленную переработку коровьего молока жирностью 3,5%. Объём сданного таким образом молока вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг 14 тысяч 623 тонн.
Увеличилось и поголовье дойного стада в хозяйствах, получивших дотации в прошлом году. На начало года их было 2895, к концу года стало 3009.
В Минсельхозприроды отмечают позитивные тенденции в сфере молочного животноводства в целом по республике.
Так, за 2022 год численность поголовья дойного стада в общественном секторе, то есть в животноводческих организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличилась на 4,8%.
Несмотря на незначительный процент роста поголовья коров, в этих хозяйствах объём удоев за год вырос на 21,2% – до 17 452 тонн молока. Лидеры – производители Рыбницкого, Слободзейского и Григориопольского районов.
Роста объёмов производства удалось достигнуть благодаря господдержке, развитию кормовой базы, технологическому перевооружению, импорту высокопродуктивных нетелей, планомерной племенной работе.
В этом году государство продолжит выплачивать дотации. На эти цели в Фонде поддержки сельского хозяйства предусмотрено почти 18 млн рублей.