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Минсельхозприроды отмечает позитивные тенденции в сфере молочного животноводства Приднестровья

Минсельхозприроды отмечает позитивные тенденции в сфере молочного животноводства Приднестровья

В прошлом году в Приднестровье увеличилось число производителей молока, которые получали дотации от государства. Всего в 2022-м за дотациями за молоко, сданное на промышленную переработку, обратились 47 организаций, включая 34 крестьянских (фермерских) хозяйства. Из них впервые такую господдержку получили 4 КФХ и сельхозфирма, передаёт пресс-служба Минсельхоза ПМР

Размер дотаций остался прежним: 1 рубль за 1 килограмм сданного на промышленную переработку коровьего молока жирностью 3,5%. Объём сданного таким образом молока вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг 14 тысяч 623 тонн.

Увеличилось и поголовье дойного стада в хозяйствах, получивших дотации в прошлом году. На начало года их было 2895, к концу года стало 3009.

В Минсельхозприроды отмечают позитивные тенденции в сфере молочного животноводства в целом по республике.

Так, за 2022 год численность поголовья дойного стада в общественном секторе, то есть в животноводческих организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличилась на 4,8%.

Несмотря на незначительный процент роста поголовья коров, в этих хозяйствах объём удоев за год вырос на 21,2% – до 17 452 тонн молока. Лидеры – производители Рыбницкого, Слободзейского и Григориопольского районов.

Роста объёмов производства удалось достигнуть благодаря господдержке, развитию кормовой базы, технологическому перевооружению, импорту высокопродуктивных нетелей, планомерной племенной работе.

В этом году государство продолжит выплачивать дотации. На эти цели в Фонде поддержки сельского хозяйства предусмотрено почти 18 млн рублей.
  • Сегодня, 09:58
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