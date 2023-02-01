Рыбницкая госадминистрация отчиталась о работе, проделанной в 2022 году. Доклад в режиме видеоконференции озвучил глава района Виктор Тягай. Заслушали и обсудили информацию Президент ПМР Вадим Красносельский, руководители госорганов, министерств и ведомств, депутаты, сообщает пресс-служба главы государства.
Население Рыбницкого района превышает 66 тысяч человек. Треть – сельские жители, две трети – горожане. 2022-й указан как год рождения у 358 малышей, появившихся на свет в Рыбнице и селах района. В этом же году оборвалась жизнь 1023 местных жителей. Узаконили отношения 293 пары, расторгли брак 293.
В районную казну поступило 273,5 миллиона рублей (на 5,9% больше запланированного). 78% – собственные доходы. Крупнейшие налогоплательщики: ММЗ (63,2 миллиона рублей), РЦК (22,9 миллиона) и «Шериф» (17,6 миллионов). Металлургический завод и цементный комбинат – основа промышленности района. В общем объеме производства 81% – вклад ММЗ, 12,1% – рыбницкого комбината. В целом по району крупные и средние промышленные предприятия произвели продукцию на общую сумму 7,2 миллиарда рублей – это на 39,2% меньше, чем годом ранее.
Профинансированные расходы – 242,2 миллиона. 165 миллионов – зарплата бюджетников, которая выплачивалась своевременно и в полном объеме, отметил Виктор Тягай.
В экономике района в 2022 году было задействовано 3800 индивидуальных предпринимателей и 1205 юридических лиц.
В растениеводческом секторе АПК в 2022 году были заняты 594 КФХ и 61 организация. Общими усилиями засеяли 99% пашенных земель – 53,7 тысяч гектаров. План посева выполнен полностью. Производством животноводческой продукции занимались восемь юридических лиц и 13 крестьянско-фермерских хозяйств. Отмечен рост поголовья по различным направлениям от 5,6% до 35%. Количество единиц: крупного рогатого скота – 3668, свиней – 2878, овец и коз – 204, птицы – 3635 голов. На 30% выросло валовое производство молока (7590,5 тонн). На росте показателя сказалось увеличение продуктивности КРГ.
Маршрутная сеть города включает 14 направлений, сообщение между населенными пунктами района обеспечено по 13 пригородным маршрутам. За год перевезено 1,7 миллионов пассажиров. Действуют два социальных маршрута. За счет местного бюджета профинансировано 282780 поездок льготных категорий граждан (на возмещение затрат перевозчику израсходовано 1,4 миллиона рублей).
Глава города рассказал о работе жилищно-коммунальных предприятий. Их восемь. Общее число сотрудников – 1300 человек. ЖЭК обслуживает 446 домов, в которых проживают больше 30 тысяч человек. Капитальным и текущим ремонтом за год охвачено 70 подъездов. Заменено либо приведено в порядок более 7700 квадратных метров кровель жилых домов. «Спецавтохозяйство» в течение года вывезено 113,5 тысяч кубометров ТБО. Приобрели новую специализированную автотехнику и почти полсотни мусорных контейнеров. Лифтовое хозяйство, на обслуживании которого находится 247 кабин, капитально отремонтировало больше полусотни лифтов. Озеленителями высажено 344 дерева, две сотни кустарников, 49 хвойных, 1124 однолеток и 1424 многолетних цветов.
В течение года действовали четыре муниципальные программы, направленные на улучшение инфраструктуры. Общая сумма финансирования – 14,6 миллионов рублей. Внимание уделили многим образовательным учреждениям – гимназии, лицею, школам, детским садам, коррекционным учреждениям. Построено мини-футбольное поле в Рыбнице. Около миллиона рублей потратили на проведение работ на объектах культуры города и сел Рыбницкого района. 677 тысяч – размер финансирования спортивных учреждений. 1,6 миллиона выделили на объекты коммунального хозяйства и благоустройство. Еще полтора миллиона – средства программы наказов избирателей. На мероприятия, финансируемые из местного экологического фонда, израсходовали около трех миллионов рублей.
Протяженность рыбницких дорог – 906,6 километров. Транспортно-эксплуатационное состояние большей части глава района назвал удовлетворительным. На их поддержание из муниципального и республиканского Дорожных фондов было выделено более 30 миллионов рублей. Виктор Тягай детально остановился на этом вопросе – с указанием адресов, протяженности участков, видов проведенных работ, размером финансирования.
По госпрограмме капитальных вложений на рыбницкие объекты было выделено в 2022 году 9,5 миллионов рублей. Начато строительство городского мини-футбольного поля. На территории парка им. Кирова установили детский аттракцион «Электромобили» и реконструировали летнюю эстраду. Обустроили спортплощадку в школе-интернате. Благоустроили школьный двор в селе Ержово и прилегающие территории четырех рыбницких детсадов. На эти цели выделили полтора миллиона рублей. Такая же сумма израсходована на строительство системы централизованного водоснабжения села Красненькое. Заврешен капремонт рыбницкой спортшколы.
Докладчик остановился на социальной политике района. По его словам, в 2022 году льготные кредиты по 100 тысяч рублей на приобретение жилья выданы шести молодым семьям. 27 граждан обеспечены временным жильем. Приобретено восемь квартир для сирот.
Сфера народного образования Рыбницкого района представлена 65 организациями: 30 детсадов и 35 школ. 1567 рыбницких школьников участвовали в течение года в различных республиканских и международных мероприятиях, в т мо числе соревновательного толка, заняв 162 призовых места. УНО провело за год 126 мероприятий с общим охватом детей и молодежи 6300 человек.
Учреждений культуры в районе 68, дополнительного образования – четыре, музеев 11, библиотек 26. Есть автоклуб. За год провели 2229 культурно-массовых мероприятий, которые посетили почти 144 тысячи человек. Отдельно Виктор Тягай выделил мероприятия для людей с особыми возможностями здоровья – их провели порядка полусотни.
Спортивное воспитание обеспечивают в районе три школы, клуб единоборств и подростковый спортцентр, культивирующий полтора десятка направлений. Виктор Тягай напомнил об открытии после реконструкции спорткомплекса «Юбилейный», а также рассказал о многоплановых достижениях рыбницких спортсменов: за год завоевано 1185 наград (372 первых места, 382 – вторых, 431 – первое).
В ходе дискуссионной части совещания докладчику адресовали уточняющие и дополняющие вопросы о жизнедеятельности района. Спрашивали о мерах поддержки сел. По словам главы района, приоритетными направлениями являются приведение в порядок сельских дорог, обеспечение уличного освещения, создание действенных механизмов сбора и утилизации ТБО. В качестве проблемного аспекта выделено наличие малокомплектных школ. Упомянули и две городские бани. Одна из них сейчас не функционирует. Ремонт инфраструктуры потребует вложения 4,7 миллионов рублей. Вадим Красносельский выразил уверенность, что при эффективном менеджменте затраты окупятся. Другая общественная баня принимает посетителей, но является дотационным предприятием. Постепенно размер дотаций сокращают, но для обеспечения рентабельности этой организации необходимо принятие дополнительных мер. Их сейчас обсуждают в рабочем порядке.
Говоря об экономике района, Президент обратил внимание на тот факт, что эффективность работы крупных бюджетообразующих предприятий в меньшей степени, чем малый бизнес, зависит от участия муниципальных властей. Вадим Красносельский нацелил на активизацию индивидуального предпринимательства в районе. Глава государства говорил о том, что эффективной и прибыльной должна быть и деятельность муниципальных учреждений. Услуги должны быть качественными и доступными, тогда у них будет свой потребитель, что позволит организациям развиваться.
Создание новых рабочих мест – фактор, положительно влияющий на миграционные процессы, отметил Президент, обратив внимание на тот факт, что на протяжении нескольких лет в районе наблюдается миграционная прибыль населения. В качестве негативного момента Вадим Красносельский выделил сокращение рождаемости и рост смертности.
На последнем показателе сказалась пандемия коронавируса. Руководитель страны акцентировал внимание на том, что часто люди умирают не самой болезни, а от ее последствий, призвав уделять больше внимания профилактике и постковидной реабилитации.
Вадим Красносельский упомянул здание рыбницкого инфекционного госпиталя. Медучреждение пока сохраняет свое предназначение. Но в перспективе, когда пандемия окончательно отступит, есть идея создать на базе его инфраструктуры жилой комплекс. Это может быть, к примеру, кооперативное жилье для работников сферы здравоохранения. Еще один жилищный проект, о котором говорили сегодня, – уже реализуется. Речь идет о реконструкции здания бывшего общежития рыбницкого техникума под жилой дом. Кооператив пока еще не укомплектован. Вадим Красносельский поручил усилить работу в этом направлении. Гражданам для принятия решения об участии в долевом строительстве важно понимать стоимость квадратного метра будущего жилья, подчеркнул Вадим Красносельский.
Глава государства упомянул рыбницкий бассейн, подчеркнув, что спортивному объекту в этом году предстоит уделить внимание. Чаша обновлена, отремонтировать надо раздевалки и систему вентиляции. В спортивном секторе района также ждут школу единоборств. Обсуждаются варианты ее размещения. В ремонте и оснащении нуждаются пищеблоки многих образовательных учреждений. Государство поможет средствами ФКВ, но обязательно и активное муниципальное участие, подчеркнул Глава государства. Президент также говорил о необходимости постепенно обновлять оборудование и технику коммунальных предприятий.
Президент признал работу рыбницкой госадминистрации эффективной, отметив эффективность руководства и хороший уровень взаимодействия с местными депутатами и парламентариями.
Интересная информация, которой поделился в ходе дискуссии Вадим Красносельский: в ходе проведения исследовательской работы были найдены документы, указывающие на то, что первое упоминание Рыбницы датировано шестью десятками лет ранее, чем считалось до сих пор. Сведения проверяются. Возможно, Рыбнице предстоит обновить городскую летопись.