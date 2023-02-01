Военкоматы работают над оснащением сотрудников бодикамерами для фиксации вручения повесток военнообязанным, передаёт korrespondent.net
Сотрудники территориальных центров комплектования получат носимые видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк, комментируя скандальные видео вручения повесток в Одессе.
Случаи насильственного вручения повесток гражданам Украины на улицах Гуменюк назвала "не столь системными, как их пытаются подать".
Напомним, 14 февраля в Одессе военные жестко задержали мужчину возле остановки общественного транспорта. Очевидцы говорили о "процессе мобилизации" возле рынка Привоз. По данному инциденту проводится служебное расследование. Гуменюк заявила, что не исключает влияния человеческого фактора на такие события.