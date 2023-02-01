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В Приднестровье совершенствуют процедуры несостоятельности и банкротства

В Приднестровье совершенствуют процедуры несостоятельности и банкротства

Несколько важных законодательных инициатив рассмотрели сегодня депутаты Комитета по экономической политике, бюджету и финансам. Среди них – пакет законопроектов, которые призваны повысить эффективность отношений в сфере банкротства. Так например, принятие комплекса мер, позволяющих ускорить погашение кредиторской задолженности, в первую очередь, по заработной плате перед бывшими работниками предприятий – банкротов, повысить эффективность работы арбитражных управляющих, определить порядок управления имуществом в случае передачи имущества должника в государственную (муниципальную) собственность в рамках процедуры несостоятельности (банкротства, механизм, реализующий экономические меры предотвращения банкротства, ужесточение за преступления в сфере банкротства, введение упрощённой процедуры оформления документов на имущество юридического лица признанного несостоятельным (банкротом)), сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Пакет законопроектов появился в результате аналитической работы парламента по выявлению проблем института банкротства и рабочей группы с привлечением представителей Администрации Президента ПМР, Аппарата Правительства, Министерства экономического развития, Министерства юстиции, Министерства просвещения, Прокуратуры ПМР, Арбитражного суда, Приднестровского республиканского банка, Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, органов местного самоуправления, депутатов Верховного Совета ПМР.

Они представлены в пакете из 6 законопроектов, которые вносят изменения и дополнения в законы «О несостоятельности (банкротстве)», «Об оценочной деятельности», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об основах налоговой системы в ПМР», «Об организации по управлению имуществом» и в Уголовный кодекс ПМР. Авторы законопроектов - Председатель Верховного Совета Александр Коршунов и зампредседателя Комитета по вопросам региональной политики Антон Онуфриенко. Авторы уверены, что принятие законодательных инициатив снизят социальную напряжённость, связанную с длительным рассмотрением дел о банкротстве и непогашением задолженности перед кредиторами, сохранит юридические лица в экономической системе республики, позволит эффективно управлять имуществом, полученным в результате завершения процедур банкротства.
  • Сегодня, 11:19
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