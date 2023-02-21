Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, начал обращение с посланием Федеральному собранию.
Глава государства выступает в Гостином Дворе в Москве. В зале присутствуют члены правительства, Совета Федерации и Государственной думы, представители духовенства, участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и другие. Иностранные делегации в этом году приглашены не были, сообщает iz.ru.
Полностью повестка речи Владимира Путина не раскрывается. Тем не менее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил одну из главных тем — спецоперация по защите жителей Донбасса. По словам Пескова, российский лидер даст оценку СВО и международной ситуации в целом.
В предыдущий раз послание Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года.
Россия будет шаг за шагом аккуратно и последовательно решать задачи специальной военной операции (СВО) Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием к Федеральному собранию РФ во вторник, 21 февраля.
Президент России напомнил, что до начала спецоперации Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь. При этом Россия, по словам президента, делала всё, чтобы решить проблемы мирными средствами, но за ее спиной готовился совсем другой сценарий.
«С 2014 года Донбасс сражался отстаивал право жить и говорить на род языке. Верил и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали всё возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. Но за нашей спиной готовился другой сценарий», —сказал российский лидер.
Он отметил, что все заверения западных правителей касательно Минских соглашений обернулись подлогом и ложью, они тянули время, закрывая глаза на репрессии киевского режима.
Путин также напомнил, что многие годы западные специалисты натаскивали украинский офицерский состав, велись поставки на Украину техники.
Глава государства указал на то, что США и НАТО разворачивали вблизи границы России свои армейские базы, секретные биолаборатории, осваивая театр военных действий.
«Сегодня они признаются в этом публично, открыто, не стесняясь, словно гордясь, называя Минск и нормандский формат блефом», — отметил российский лидер.
Путин назвал удары по Крыму и Севастополю следующей целью Запада после Донбасса
Следующей целью Запада после Донбасса являются удары по Крыму и Севастополю. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля.
«Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю», — заявил он, цитирует главу государства iz.ru.
Путин отметил, что сейчас о таких планах открыто говорит руководство Украины.
«Раскрыли то, что мы и так прекрасно знали. Мы защищаем людей, свой родной дом, а цели Запада — безграничная власть», — добавил Владимир Путин.
Запад играл на жизни людей «краплеными картами», заявил 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Все то время, когда пылал Донбасс, лилась кровь, Россия искренне, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизнях людей, как говорят в известных кругах краплеными картами», — сказал президент.
При этом он отметил, что на Западе привыкли, что им все позволено. И также цинично там относятся они относятся к народам собственных стран
«Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на цивилизованные страны так сказать и все остальные», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что Россия была готовы к конструктивному диалогу с Западом и много лет предлагала партнерам вместе обсудить идею общего пространства безопасности.
«В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО договоры о гарантиях безопасности. Но по всем принцип позициям получили отказ. Тогда все стало понятно. Угроза нарастала. Не было сомнений, что к февралю 2022 году все было готово к карательному режиму на Донбассе», — подчеркнул президент.
Путин: беднейшим государствам мира Запад выделил порядка $60 млрд, а на Украину — $150 млрд
На помощь беднейшим государствам мира выделили порядка $60 млрд, а на Украину — $150 млрд. Об этом заявил 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
«Где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии, куда все подевалось?» — задался вопросом Путин.
Он отметил, что на конференции в Мюнхене были бесконечные обвинения в адрес России, чтобы все забыли, что они натворили.
«А это они выпустили джина из бутылки в результате войн, которые развязали США по миру погибло более 900 тыс. человек», — сказал глава государства.
По словам Путина, на кону стоят триллионы долларов и попытки и дальше обкрадывать всех, возможность навешивать ярлыки на страны, создавая образ врага, отвлекая людей от проблем.
«В 30-е годы прошлого века запад открыл нацистам пусть к власти германии, а в наше время они стали делать из Украины антироссию», — сказал Путин.
Кроме того, Путин назвал постыдным название одной из бригад Вооруженных сил Украины «Эдельвейс». Он добавил, что неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают.
Путин назвал ответный шаг России на поставку дальнобойных боеприпасов Украине
Чем более дальнобойное вооружение будет поступать на Украину, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать украинские войска, заявил 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Он отметил, что представители западной элиты не скрывают, что их цель заключается в том, чтобы «покончить с Россией». В связи с этим они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния.
«Они также понимают, что победить РФ на поле боя невозможно, поэтому ведут информационные атаки. Нападают на культуру, на церковь», — подчеркнул президент, сообщает iz.ru.