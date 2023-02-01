Министерство по социальной защите и труду предоставило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился:
в среднем на ребенка – на 1,87%; для пенсионера – на 1,41%;
в среднем для трудоспособного населения – на 1,36%.
В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,25%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за январь 2023 года составил 101,07% (январь 2022 г. – 101,33%).
По сравнению с январем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 12,56%; для трудоспособного населения – на 12,83%; в среднем на одного ребенка – на 14,36%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 12,73%, пишет newspmr.com.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за январь 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 014 руб. (1 987 руб. – в декабре 2022 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 100 руб. (2 071 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 920 руб. (1 896 руб.);
- для пенсионеров – 1 586 руб. (1 564 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 959 руб. (1 923 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 704 руб. (1 686 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 122 руб. (2 095 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 869 руб. (1 846 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные товары и стоимости бытовых услуг.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,6% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,8%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.