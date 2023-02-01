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Путин признал утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса»

Путин признал утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса»

Президент РФ Владимир Путин постановил считать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса страны, действовавший с 2012 года. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.

В новом указе отмечается, что он подписан "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях", и вступает в силу со дня публикации.

Путин признал утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса»

Один из пунктов утратившим силу документа гласит:

«Продолжать активное участие в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова в установлении особого статуса Приднестровья»

В отмененном указе был поставлен ряд задач министерству иностранных дел.

Часть из них, например, касалась отношений с Евросоюзом. В частности, МИД должен был выступать за создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана; добиваться заключения соглашения с ЕС об отмене виз при краткосрочных взаимных поездках граждан; развивать взаимовыгодное энергетическое партнерство.

По отношению к США предполагалось проводить курс на поддержание стабильного и предсказуемого взаимодействия на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов; уделять приоритетное внимание качественному наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Планировалось вести активную работу для недопущения односторонних санкций США против российских юридических и физических лиц; продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации визового режима.

Также МИД России должен был обеспечивать последовательную реализацию Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В сегодняшнем послании Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в этом договоре.

Кроме того, в отмененном указе содержался ряд положений, касавшихся отношений со странами СНГ, ОДКБ, ШОС; действий в кризисных ситуаций; международного гуманитарного сотрудничества. По сути положения этого документа соотносились с содержанием Концепции внешней политики РФ. В ближайшее время ожидается утверждение ее новой редакции.
  • Сегодня, 17:38
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