Президент РФ Владимир Путин постановил считать утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса страны, действовавший с 2012 года. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.
В новом указе отмечается, что он подписан "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях", и вступает в силу со дня публикации.
Один из пунктов утратившим силу документа гласит:
«Продолжать активное участие в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова в установлении особого статуса Приднестровья»
Часть из них, например, касалась отношений с Евросоюзом. В частности, МИД должен был выступать за создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана; добиваться заключения соглашения с ЕС об отмене виз при краткосрочных взаимных поездках граждан; развивать взаимовыгодное энергетическое партнерство.
По отношению к США предполагалось проводить курс на поддержание стабильного и предсказуемого взаимодействия на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов; уделять приоритетное внимание качественному наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Планировалось вести активную работу для недопущения односторонних санкций США против российских юридических и физических лиц; продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации визового режима.
Также МИД России должен был обеспечивать последовательную реализацию Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В сегодняшнем послании Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в этом договоре.
Кроме того, в отмененном указе содержался ряд положений, касавшихся отношений со странами СНГ, ОДКБ, ШОС; действий в кризисных ситуаций; международного гуманитарного сотрудничества. По сути положения этого документа соотносились с содержанием Концепции внешней политики РФ. В ближайшее время ожидается утверждение ее новой редакции.