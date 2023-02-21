Президент Молдовы Майя Санду встретилась с американским лидером Джо Байденом в Варшаве. Об этом сообщили в администрации Белого дома, отметив, что Байден подтвердил на встрече поддержку США суверенитету Молдовы.
“Президент Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы”, – говорится в пресс-релизе.
Кроме того, он подчеркнул помощь США, направленную на “укрепление политической и экономической устойчивости Молдовы, включая программу демократических реформ и энергетическую безопасность”.
Администрация молдавского президента пока не сообщила о встрече двух глав государств.
В своем выступлении в Варшаве, посвященном годовщине начала российского вторжения в Украину, президент США Джо Байден поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за приверженность его страны поддержке народа Украины и приветствовал присутствие на мероприятии президента Майи Санду и призвал присутствующих поаплодировать ей.
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«Народ Молдовы хочет жить свободно. Они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и ЕС. Президент Молдовы возглавляет эту борьбу. Госпожа президент Санду – я горжусь, что поддерживаю ее. Давайте поаплодируем ей», — заявил Джо Байден, цитирует президента США rupor.md.
При этом американский президент заявил, что поддержка США Украины остается непоколебимой, и заверил: НАТО не будет разделено, и США будут защищать «каждый сантиметр НАТО».
"Украина никогда не станет победой для России. Никогда!. (…) Мы привлечем к ответственности тех, кто начал эту войну, и тех, кто совершил военные преступления. Тяжелые, болезненные дни продолжатся, мы продолжим видеть трагедии, но Украина будет готовиться к предстоящей борьбе, а США и их союзники позаботятся о том, чтобы ей было чем себя защищать", — заявил Джо Байден, пишет moldova1.md.