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Пожарный на пенсии реанимировал утонувшего 5-летнего мальчика

Пожарный на пенсии реанимировал утонувшего 5-летнего мальчика

В селе Делакеу Григориопольского района в субботу, 18 февраля, едва не произошла трагедия. Ребёнок 5 лет упал в обводной канал и начал тонуть, сообщает пресс-центр МВД ПМР

В это время двое мужчин производили геодезические работы на дамбе за селом. К ним подбежала 9-летняя девочка со словами: «Дяденьки, помогите! Там мальчик утонул!»

Одним из рабочих оказался Игорь Мотынга – пожарный на пенсии, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Много раз он уже спасал людей из большой беды, вот и в этот раз не растерялся. Без лишних раздумий, по отработанному алгоритму Игорь начал реанимационные действия. После этого ребёнка передали врачам скорой помощи, которые доставили его в Республиканский центр матери и ребёнка (Тирасполь).

Пострадавшим оказался пятилетний Андрей. Малыша госпитализировали с диагнозом «утопление и переохлаждение». Провели ряд обследований. К счастью, жизни маленького пациента ничего не угрожает. Он быстро идёт на поправку.

Как двое детей оказались без присмотра взрослых так далеко от дома, продолжают выяснять сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и воссоздавать картину произошедшего.

Правоохранители напоминают: не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте гулять одних. В ваших силах уберечь их от беды.

  • Сегодня, 08:16
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