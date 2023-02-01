В селе Делакеу Григориопольского района в субботу, 18 февраля, едва не произошла трагедия. Ребёнок 5 лет упал в обводной канал и начал тонуть, сообщает пресс-центр МВД ПМР
В это время двое мужчин производили геодезические работы на дамбе за селом. К ним подбежала 9-летняя девочка со словами: «Дяденьки, помогите! Там мальчик утонул!»
Одним из рабочих оказался Игорь Мотынга – пожарный на пенсии, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Много раз он уже спасал людей из большой беды, вот и в этот раз не растерялся. Без лишних раздумий, по отработанному алгоритму Игорь начал реанимационные действия. После этого ребёнка передали врачам скорой помощи, которые доставили его в Республиканский центр матери и ребёнка (Тирасполь).
Пострадавшим оказался пятилетний Андрей. Малыша госпитализировали с диагнозом «утопление и переохлаждение». Провели ряд обследований. К счастью, жизни маленького пациента ничего не угрожает. Он быстро идёт на поправку.
Как двое детей оказались без присмотра взрослых так далеко от дома, продолжают выяснять сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и воссоздавать картину произошедшего.
Правоохранители напоминают: не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте гулять одних. В ваших силах уберечь их от беды.