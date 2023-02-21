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Для детей дошкольного возраста разрабатывается программа «Футбол в детские сады»

Для детей дошкольного возраста разрабатывается программа «Футбол в детские сады»

Для детей дошкольного возраста планируется разработать дополнительную программу «Футбол в детские сады» в рамках одноименного проекта. Совещание по этому вопросу прошло в Министерстве просвещения ПМР. Инициатором проекта выступила «Федерация футбола Приднестровья», сообщается на сайте Минпроса.

«Примерная дополнительная программа для детей дошкольного возраста "Футбол в детские сады" будет предусматривать работу с мячом в соответствии с интересами и потребностями, с учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. На занятиях будут создаваться условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даваться возможность раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. Рациональное распределение двигательной нагрузки дошкольников: с учетом физиологической реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и индивидуальным возможностям, уровню подготовленности», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Цель программы - содействие оздоровлению и физическому развитию ребенка дошкольного возраста в процессе обучения игре в футбол.

В некоторых дошкольных образовательных учреждениях проект «Футбол в детские сады» уже реализуется. О своём опыте рассказала воспитатель-методист приоритетного направления по физическому развитию муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка № 10 «Радуга» г. Тирасполь Татьяна Вареник.

«Данный проект мы реализуем больше 5 лет на базе нашего детского сада. На занятия всегда приходит герой из мультфильма, который с ними выполняет упражнения. В холодное время года мы с ребятами проговариваем историю футбола, смотрим мультики на футбольную тематику и т. д. В теплое время года мы занимаемся на улице – играя, учим элементы футбола», - отметила воспитатель-методист.

По результатам совещания было принято решение, что специалистами Тирасполя будет разработан проект примерной дополнительной программы для детей дошкольного возраста «Футбол в детские сады».

Также в конце августа 2023 года будет проведен семинар-практикум для желающих принять участие в проекте «Футбол в детские сады».
  • Сегодня, 08:22
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