В воскресенье, 19 февраля, в Кишиневе прошла антиправительственная акция протеста, организованная Национальным „Движением за народ”. Демонстранты требовали от правительства полностью оплатить счета за зимние месяцы, что, по словам министра, утопия для Республики Молдова, которая является импортером энергоресурсов, пишет kp.md
Была принята Резолюция, согласно которой правительству отводится семидневный срок для ответа на требование граждан о полной оплате счетов за холодный период года
“Я не знаю страны, где полностью оплачиваются счета за холодный период. Есть страны, где государство берет на себя компенсацию за бензин, дизтопливо или другой тип агента, и опыт этих стран не самый удачный, который не следует перенимать. Эти страны являются производителями, экспортерами энергоресурсов, газа или нефти. Мы не можем этого сделать. Нам необходимо также обеспечивать пенсии, мы должны инвестировать в здоровье, в инфраструктуру. Мы понимаем, что это трудное время, особенно для малообеспеченных семей. Мы предложили меры как по социальной защите, так и по повышению заработной платы в бюджетной сфере, чтобы смягчить последствия кризиса. Но наш ответ – только через эту систему, „Ajutor la contor”, посредством которой наиболее незащищенные домохозяйства получают адресную компенсацию”, – добавил министр труда и социальной защиты.
“Государственный бюджет формируется за счет взносов граждан Республики Молдова. Это означает, что Парламент, Правительство, я в качестве министра, несут максимальную ответственность за использование этих ресурсов бережно, эффективно и прозрачно. Сейчас у нас есть механизм, с помощью которого мы стараемся выявлять людей с низкими доходами и предоставлять им компенсацию, чтобы счет за теплоноситель, газ, электричество был меньше. В настоящее время у нас около 800 тысяч домохозяйств в системе „Ajutor la contor”. 80% из них была присвоена очень высокая степень уязвимости. Это означает, что правительство оплачивает половину их счета. Мы не можем предоставить компенсацию всем гражданам Республики Молдова, потому что это оказалась бы очень дорогая мера. Кроме того, в кабинете министров нам надо заниматься и другими проблемами, например, в образовании, здравоохранении. У нас должны быть целевые программы, тем, у кого низкий доход, мы должны компенсировать больше, тем, у кого доходы выше, меньше или вообще не компенсировать”, – отметил Алексей Бузу в эфире передачи „Puncte de Reflec ie” на телеканале Vocea Basarabiei.