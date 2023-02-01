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Глава МИД Румынии выступил с подробностями о закрытии Русского центра в Бухаресте

Глава МИД Румынии выступил с подробностями о закрытии Русского центра в Бухаресте

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску объяснил причину закрытия Российского центра науки и культуры в Бухаресте.

"Из инструмента продвижения культуры он превратился в инструмент продвижения пропаганды и дезинформации", - сказал Богдан Ауреску в интервью Digi24, цитирует которое deschide.md

"Это решение мы приняли в связи с тем, как Центр проводил свою деятельность, особенно в последний период, особенно в последний год, с начала войны России против Украины. Из инструмента продвижения культуры этот Центр превратился в инструмент продвижения пропаганды и дезинформации, который постоянно пытался оправдать военные преступления Российской Федерации в Украине.

Он организовывал всевозможные мероприятия, использовался как платформа для сообщений, искажающих в румынском обществе историческую правду и реальность, особенно после начала войны против Украины. Он пытался оправдать эти действия, которые Российская Федерация совершила, нарушив международное право и любые нормы морали в Украине", - заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По его словам, этим решением о приостановке работы Российского центра в Бухаресте Румыния хотела дать сигнал, поскольку дезинформационные действия России усиливаются.

"Мы хотели послать сильный сигнал, что пропаганда и дезинформация не допускаются румынскими властями в Румынии, тем более что в последнее время мы видим - возможно, это связано с этим важным моментом, когда отмечается год с начала войны - что эти российские нарративы усиливаются, что все больше и больше попыток поставить под сомнение, например, поддержку, которую Румыния оказывает Украине.

В конце концов, мы не должны попадать в такие ловушки, потому что если мы помогаем Украине, мы помогаем безопасности Румынии. Никто не заинтересован в том, чтобы мы когда-либо имели границу с Россией или иметь сильную Россию, потому что это явно во вред Румынии и румынским гражданам", - добавил Богдан Ауреску.

Во вторник Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте и сообщило ему, что Румыния решила приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Бухаресте. Министерство заявляет, что российский центр "сознательно участвует в действиях по искаженному представлению действительности и исторической правды румынскому обществу", действиях, которые "усилились" после начала российского вторжения в Украину, пишет deschide.md
  • Сегодня, 08:44
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