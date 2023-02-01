Президент заслушал доклад главы госадминистрации Григориопольского района и города Григориополь. Олег Габужа проинформировал о результатах деятельности по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства.
Докладчик акцентировал внимание на том, что для эффективного исполнения стоящих перед районом задач были приняты целевые программы, многие из которых долгосрочного характера. Рассказывая о проведенных работах, Олег Габужа сообщил, что в целом на них израсходовано 14,4 миллиона рублей, 8,2 миллиона из которых – республиканские средства по линии ФКВ-2022.
Ремонтно-строительными работами были охвачены школы сел Красная Горка, Малаешты, Спея. На территории городской школы №2 построили спортплощадку. Для этого же образовательного учреждения закупили и смонтировали новое кухонное оборудование, мебель и посуду для столовой. В буторском детском саду провели капремонт, в «Звездочке» села Красная горка замостили двор тротуарной плиткой, в григориопольском детсаду «Сказка» установили теневые навесы. Кровельные работы проведены в ДЮСШ Григориополя и в ДК села Делакеу. В рамках муниципальных программ приведены в порядок здания сельских и поселковых администраций Спеи, Шипки и Колосово, ремонтировали фасад здания опорного пункта РОВД Григориополя.
Продолжается благоустройство городского парка. В 2022 году реконструировали летний театр, замостили тротуарной плиткой внутреннюю и прилегающую территории. Новый импульс развитию автомобильного спорта придало обновление картодрома: в его инфраструктуру вкладываются как государственные, так и грантовые средства. В отчетном периоде создана Григориопольская школа картингов, обучение в которой на сегодняшний день проходят около полусотни человек (сформировано 4 группы). Местная команда «Пилот» заняла первое общекомандное место по итогам пяти этапов открытого Чемпионата Молдовы, два победителя из числа воспитанников григориопольской школы есть и в личных зачетах, поделился Олег Габужа. Востребован картодром и среди любителей активного отдыха.
Финансирование дорожных работ составило в 2022 году почти 16 миллионов рублей. Повышенное внимание уделялось переводу гравийного покрытия в цементобетонное. 80 тысяч рублей направили на озеленение населенных пунктов, 630 тысяч – на ликвидацию стихийных свалок.
Экономика. За год открыто два десятка новых объектов торговли и сферы услуг. В 2022 году на территории Григориопольского района осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 521 организация и 2281 индивидуальный предприниматель. Почти половина патентщиков – КФХ. На их кредитование выделено 3,4 миллиона рублей (выдано 20 кредитов в размере от 40000 до 600000 рублей). 700 тысяч рублей – общая сумма средств, выданных семи получателям по программам льготного бюджетного кредитования молодых семей и молодых специалистов на улучшение жилищных условий.
Отдельно докладчик остановился на деятельности некоторых муниципальных предприятий. На балансе Григориопольского ПУЖКХ находится 59 жилых домов. Стоимость оказанных коммунальных услуг составила 3,7 миллиона рублей, оплачено жильцами 3,6 миллиона (96,6%). При этом существует весомая историческая задолженность. За минувший год было направлено 234 письменных предупреждения должникам и 149 заявлений в суд. Сумма оплаченных долгов прошлых лет составила 815 тысяч рублей. На начало текущего года размер задолженности – 2,5 миллиона рублей. «Спецавтохозяйство» вывезло за год 30 тысяч кубов мусора. 92,3% владельцев частных домовладений заключили договоры на вывоз ТБО. На базе предприятия функционирует линия по изготовлению тротуарной плитки. Производительность в 15 тысяч квадратных метров в год позволяет полностью обеспечить районную потребность. Укладка плитки – один из видов деятельности «Спецавтохозяйства». Озеленительное хозяйство района высадило в течение года 530 деревьев и кустарников, 140 розовых кустов, 3000 однолетних цветов. В местной теплице озеленители выращивают посадочный материал.
Олег Габужа рассказал о деятельности культурно-досугового центра «Восток». Возрожденный кинотеатр провел в 2022 году 1316 киносеансов, которые посетили почти 15 тысяч зрителей. Установленными в центре аттракционами воспользовались за год 9000 детей. На площадке КДЦ «Восток» в отчетном году организовали выставку-продажу сувенирной продукции. Из представленных 160 работ декоративно-прикладного творчества реализовано 30 изделий. Кроме того, в фойе «Восток» обустроили информационный центр для туристов. Глава города также упомянул развитие городского парка, отметив, что его инфраструктура становится разнообразнее и интереснее для посетителей. Интересный факт: в 2022 году был сдан в эксплуатацию пассажирский лифт – единственный в Приднестровье в своем роде, предназначенный для доставки в расположенный на возвышенности григориопольский парк людей, у которых есть трудности с передвижением, а также родителей с маленькими детьми.
Бюджетная политика. В районную казну в отчетном году поступило 136,5 миллионов рублей. 78,8 миллионов – местные доходы. Они превысили показатель 2021 года на 7,9 миллионов рублей. Это связано с ростом деловой активности. Трансферты из ресбюджета – почти 36 миллионов рублей. При этом показательно, что их размер меньше, чем в 2021 году, на 15%. Удельный вес собственных доходов района вырос с 62% до 69%, увеличилась и доля покрытия районных трат внутренними средствами. Расходы григориопольского района в целом составили 136,8 миллионов рублей – максимально приближены по объему к доходной части. Основные затраты связаны с покрытием социально значимых статей (69%).
Что касается социальной политики района, то его важным направлением является образование. Сфера просвещения представлена 34 организациями. На протяжении трех лет наблюдается снижение количества учеников и воспитанников детских садов. В отчетном периоде школы посещали 3162 ребенка, дошкольные учреждения – 1377. Наполняемость классов сельских школ снижена с 14,5 до 12,6 человек, в городских показатель чуть вырос – с 22,3 до 22,5 учеников. В сфере культуры Григориопольского района 19 учреждений, 137 клубных формирований, в которых занято 1225 человек. За год провели почти полторы тысячи мероприятий, которые посетили 46000 человек. Спорт района сосредоточен в местной ДЮСШ, культивирующей футбол, тяжелую и лёгкую атлетику, шахматы, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, настольный теннис, греблю на байдарках и каноэ. В течение 2022 года григориопольские спортсмены приняли участие в почти сотне спортивных состязаний, в том числе международных.
Демография. Население Григориопольского района к концу отчетного периода составляло 37905 человек. Женщин на две тысячи больше, чем мужчин. Родилось за год 208 малышей. Умерло 494 человека. Естественная убыль – 286 человек (показатель ниже, чем в 2021 году, на 25%), миграционная – 102 человека.
Рассказывая о взаимодействии государственной администрации с населением, Олег Габужа сообщил, что за год поступило 78 жалоб (обращений) и 1213 заявлений. На личном приеме у главы побывали полсотни местных жителей.
Заслушав доклад, участники расширенного совещания высказали свое мнение о работе григориопольской администрации. Отзывы – положительные. Отмечена высокая эффективность управления и исполнительская дисциплина, поступательное развитие района, стремление к самодостаточности.
Президент назвал совместную работу григориопольской госадминистрации, Правительства и депутатов примеров гармоничных и, как следствие, продуктивных рабочих взаимоотношений. Вадим Красносельский выразил благодарность за проделанную работу, признав ее удовлетворительной.