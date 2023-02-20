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Впервые в мире человек проплыл 2,5 км в ледяной воде Антарктиды

Впервые в мире человек проплыл 2,5 км в ледяной воде Антарктиды

37-летняя пловчиха из Чили Барбара Эрнандез побила мировой рекорд, впервые в истории проплыв 2,5 километра в ледяных водах Антарктики. Эрнандез посвятила свой заплыв проблеме таяния ледников.

Как сообщает france24, женщина проплыла дистанцию длиной примерно в 25 футбольных полей за 45 минут 30 секунд, надев обычный купальник без дополнительной подкладки, очки, шапочку для плавания и беруши.

Температура воды едва достигала 2 °C.

Эрнандез начала заплыв недалеко от острова Гринидж, к северу от Антарктического полуострова.

На середине пути она почувствовала холод в груди. Это говорило о наступившей гипотермии, которая может привести к летальному исходу. Однако пловчиха продолжила путь, пока не достигла финиша: буя посреди океана.

Когда она добралась до места, температура ее тела составляла всего 27 °C.

После заплыва Эрнандез некоторое время бредила, но через два часа вернулась в нормальное состояние.

Ранее Национальный центр данных о снеге и льде США сообщил, что площадь морского льда в Антарктиде сократилась до 1,91 млн квадратных километров. Это самый низкий показатель с 1979 года.

  • Сегодня, 09:01
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