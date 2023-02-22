В Приднестровье усиливаются меры для борьбы с коррупцией. Депутаты Верховного Совета поддержали в первом чтении законопроект Президента ПМР, который даст ему новые полномочия.
Как сообщает пресс-служба парламента, глава государства сможет утверждать порядок проведения проверок в отношении чиновников, соблюдают ли они действующие антикоррупционные запреты и ограничения. Представляют ли все сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Это касается тех, кто занимает государственные должности, должности государственной службы, членов банковского совета и правления Центробанка. Также расширяется список должностных лиц, в отношении которых может быть инициирована проверка по решению Президента.
Комитет по законодательству подготовит законопроекты к принятию во втором чтении.