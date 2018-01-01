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МИД сообщил о встрече профильных специалистов по автотранспорту

МИД сообщил о встрече профильных специалистов по автотранспорту

По инициативе приднестровской стороны сегодня в режиме онлайн состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.

Ключевым вопросом в повестке встречи стала деятельность Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, сообщает пресс-служба МИД ПМР

В этом контексте приднестровской стороной была обозначена конкретная реализуемая инициатива, позволяющая вернуться к полноценному функционированию данного механизма в ближайшие месяцы.

В частности, была подчеркнута необходимость решения ряда основных проблем, препятствующих деятельности ПРТС на текущем этапе, и проведения визита для уточнения технических вопросов, что может позволить впоследствии принять на уровне представителей по политическим вопросам решение об обеспечении полной функциональности механизма.

Для этого потребуется урегулировать проблему с принятыми РМ на законодательном уровне искусственными ограничениями на регистрацию в ПРТС автомобилей, импортированных в Приднестровье до сентября 2018 года. Было отмечено, что данные ограничения противоречат положениям Протокольного решения от 24 апреля 2018 года и приложений к нему, детально и структурированно описывающим процедуру регистрации в ПРТС приднестровского автотранспорта, ввезенного до момента запуска механизма. Приднестровская сторона рассчитывает на то, что компетентные ведомства Молдовы в ближайшее время внесут законодательную инициативу о пересмотре данных немотивированных ограничений.

Также представители Приднестровья обратились к молдавской стороне с просьбой ускорить решение проблемы, связанной с заготовками приднестровских номерных знаков. Было указано на то, что по условиям Протокольного решения 2018 года (пункт 4), а также целого ряда ранее достигнутых договоренностей, включая Совместное заявление «О гарантиях свободного передвижения автотранспорта по дорогам Республики Молдова» от 24 ноября 1995 года и Протокол о взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон от 16 мая 2001 года, движение по автодорогам ПМР и РМ на приднестровских номерах не может быть ограничено. Кроме того, первичная регистрация транспортных средств для последующей регистрации в ПРТС без соответствующих заготовок невозможна, что подразумевает необходимость скорейшего решения данной проблемы.
Протокол
Наряду с этим стороны обсудили проблематику подтверждения подлинности выданных водительских удостоверений, страхования по договорам «Зеленая карта» и логистики с использованием ряда мостов через реку Днестр.
  • Вчера, 19:00
  • DTV
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