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Правительство Швейцарии анонсировало сумму поддержки Украины в 2023 году

Правительство Швейцарии анонсировало сумму поддержки Украины в 2023 году

Швейцарское правительство (Федеральный совет) планирует в 2023 году выделить 114 млн франков (более $123 млн) в качестве поддержки Украине. Об этом информирует пресс-служба правительства Швейцарии.

«Федеральный совет запрашивает немедленное выделение нового пакета помощи Украине», — говорится в сообщении, передаёт gazeta.ru

Помимо того, правительство Швейцарии намерено направить 26 миллионов франков (более $28 млн) Молдове.

«Федеральный совет убежден, что поддержка Украины должна продолжаться», — заключается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Швейцарии близки к тому, чтобы отказаться от нейтрального статуса в вопросах поставок оружия Украине.

Впоследствии посол Швейцарии в Киеве Клод Вайлд признал, что Берн больше не придерживается нейтральной позиции с точки зрения конфликта на Украине.
  • Вчера, 19:25
  • DTV
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