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Правительство Швейцарии анонсировало сумму поддержки Украины в 2023 году
Швейцарское правительство (Федеральный совет) планирует в 2023 году выделить 114 млн франков (более $123 млн) в качестве поддержки Украине. Об этом информирует пресс-служба правительства Швейцарии.
«Федеральный совет запрашивает немедленное выделение нового пакета помощи Украине», — говорится в сообщении, передаёт gazeta.ru
Помимо того, правительство Швейцарии намерено направить 26 миллионов франков (более $28 млн) Молдове.
«Федеральный совет убежден, что поддержка Украины должна продолжаться», — заключается в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщало, что власти Швейцарии близки к тому, чтобы отказаться от нейтрального статуса в вопросах поставок оружия Украине.
Впоследствии посол Швейцарии в Киеве Клод Вайлд признал, что Берн больше не придерживается нейтральной позиции с точки зрения конфликта на Украине.
- Вчера, 19:25
- DTV
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