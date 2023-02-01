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Механизм заключения договоров на услуги ЖКХ упростили

Механизм заключения договоров на услуги ЖКХ упростили

Приднестровцы смогут не тратить время на оформление письменных договоров с организациями ЖКХ. Соответствующий пакет законопроектов Правительства сегодня в окончательном чтении на онлайн-заседании принял депутатский корпус. Теперь договоры на предоставление коммунальных услуг станут публичными и их можно будет заключать в устной форме путем совершения конклюдентных действий, передаёт пресс-служба ВС ПМР

Это значит, что договор будет считаться заключенным, как только потребителя подключат к присоединенной сети или с момента первой оплаты. Ознакомиться с текстом публичного договора можно будет на сайте или на информационном стенде у поставщика услуги. Взимать плату за услуги, заключенные в устной форме, будут либо по счетчику, либо по нормативам, установленным в действующем законодательстве.

По мнению авторов законопроекта, сегодня заключение большинства типовых письменных договоров с организациями ЖКХ стало носить символический характер. А для таких услуг, как, например, вывоз мусора или обслуживание лифтов, типовые договоры и вовсе не разработаны.

Согласно статистике, предоставленной Минюстом, в 2021 году примерно 14 тысяч объектов недвижимости сменили собственника. Однако не все новые собственники своевременно перезаключили договоры на предоставление коммунальных услуг. Так, за 2021 году ГУП «Водоснабжение и водоотведение» перезаключили 5 308 договоров, ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» – 6 131 договор, а ГУП «Единые распределительные электрические сети» – 7 705 договоров. По этим причинам Правительство ПМР и разработало законопроекты, которые, во-первых, облегчат жизнь граждан, а во-вторых, упорядочат взаимоотношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.

Законопроект предполагает, что жители многоквартирных домов смогут в устной форме заключать публичные договоры на предоставление услуг электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения, сбор и вывоз мусора, техобслуживание и ремонт лифтов, содержание и ремонт жилфонда.

«Публичный договор предполагает отсутствие необходимости подписывать его в бумажном виде. Этим законопроектом снимается излишнее администрирование этих вопросов. При этом те граждане, которые все-таки хотят зафиксировать свои правоотношения с поставщиком коммунальных услуг письменно, могут это сделать», – сказал заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.

На пленарном заседании депутатский корпус во втором окончательном чтении поддержал изменения и дополнения в Жилищный и Гражданский кодексы, а также в закон ПМР «О питьевом водоснабжении». Новые нормы вступят в силу 1 мая 2023 года.
  • Вчера, 19:52
  • DTV
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