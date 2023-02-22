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В пострадавшей от землетрясений Турции арестованы сотни граждан

В пострадавшей от землетрясений Турции арестованы сотни граждан
Фото: aa.com.tr

После двух разрушительных землетрясений в Турции прошли массовые аресты по обвинениям в мародерстве либо в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся в результате подземных толчков. Как сообщает сегодня, 22 февраля, телеканал TRT Haber, за две последние недели в стране задержано 340 человек, сообщает eadaily.com

В одиннадцати турецких провинциях следственные органы рассматривают дела в отношении 564 лиц, которым вменяется нарушение правил строительства зданий. Около 160 человек уже арестованы, другие находятся в розыске.

В мародерстве подозревают 282 человека. Из них арестован 181.

В зоне землетрясения в Турции выявлено свыше 50,5 тыс. зданий, которые необходимо срочно снести, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум.

Напомним, ночью и днëм 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более 7,5. Согласно последним данным, погибли 42,3 тыс. человек. 20 февраля на юге страны в провинции Хатай было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 6,4. Погибли шесть человек, пострадали около 300.
  • Вчера, 19:58
  • DTV
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