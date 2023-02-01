фото-коллаж: point.md, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев
Российские миротворцы не уйдут из Приднестровья ни в коем случае, так как находятся там по всем нормам международного права.Об этом заявил порталу "Абзац" член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает point.md со ссылкой на infotag.md
Комментируя слова нового премьер-министра Молдовы Дорина Речана о необходимости демилитаризации региона и выводе российских войск, он сказал, что "любые заявления молдавских властей относительно российского контингента не более чем сотрясание воздуха".
"Российские миротворцы не уйдут из Приднестровья. Даже если из-за необдуманных действий молдавских властей они окажутся в сложной ситуации. У России есть ряд мер, которые позволят решить этот вопрос. Просто эти возможности не афишируются. Российские миротворцы были, есть и будут в республике", - уверен генерал.
Он расценил проводимые в Молдове военные учения с 21 по 23 февраля "не более чем игрой мускулов, которых там нет".
"Российские миротворцы имеют мандат на выполнение миротворческой миссии, который никто не отменял", - подчеркнул Гурулев.
Речан заявил на этой неделе, что Молдова выступает за исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса, однако Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Однако "о сворачивании миротворческой операции, которая проводится согласно молдо-российскому соглашению от 21 июля 1992 г., речи не идет". "Речь идет об оперативной группе российских войск - более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории Молдовы без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательства по выводу остатков бывшей 14-й армии", - заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.