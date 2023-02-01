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Минобороны РФ предупредило о провокации Киева с постановочным вторжением в Приднестровье

Минобороны РФ предупредило о провокации Киева с постановочным вторжением в Приднестровье

Власти Украины готовят провокацию против Приднестровья. Ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевики националистического формирования «Азов», о чем в четверг, 23 февраля, сообщила пресс-служба российского Министерства обороны.

Как указали в оборонном ведомстве России, в качестве предлога для вторжения в республику планируется инсценировка якобы наступления российских Вооруженных сил с приднестровских территорий.

«Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского министерства.

В ведомстве отметили, что Россия внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готова к реагированию на любые изменения обстановки.

Минобороны РФ предупредило о провокации Киева с постановочным вторжением в Приднестровье

При этом, Кишинев опровергает информацию МО РФ о готовящейся провокации против Приднестровья

Также руководство Молдовы в Telegram-канале Prima sursă/Первоисточник призывает к спокойствию и просит общественность следить за официальными и заслуживающими доверия источниками из Республики Молдова.

"Наши учреждения сотрудничают с зарубежными партнерами и в случае любой опасности для страны незамедлительно информируют общественность", - говорится в сообщении властей.

Минобороны РФ предупредило о провокации Киева с постановочным вторжением в Приднестровье

Напомним, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан 16 февраля заявил, что собирается добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских миротворцев с территории республики. Он подчеркнул, что Кишинев «настроен на мирное разрешение» приднестровского вопроса.

В этот же день парламент Молдовы утвердил программу и состав правительства Речана, который был выдвинут на пост премьер-министра президентом страны Майей Санду. За проголосовали 62 депутата.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев назвал контрпродуктивной идею нового премьер-министра Молдавии о выводе российских миротворцев. Он заявил, что Приднестровье готово к диалогу с Молдовой на любом уровне.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдовой в присутствии лидера непризнанной республики.
  • Сегодня, 09:15
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