Dnestr.TV

 
0

Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН

Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН
Фото: Чаба Кёрёши

Председатель Генассамблеи на русском языке назвал Россию важнейшим членом ООН. Кёрёши заявил о неприемлемости начала ядерной войны в связи с приостановкой участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает rbc.ru.

Россия остается важнейшим членом ООН, заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на русском языке. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации. Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание», — сказал Кёрёши.

Продолжая говорить на русском языке, председатель Генассамблеи заявил о неприемлемости начала ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — подчеркнул Кёрёши.

17 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что исключение каких-либо стран из организации не способствует долгосрочному поиску мира. За день до этого Европарламент большинством голосов согласился внести резолюцию с призывом «продолжать международную изоляцию России, включая членство в международных организациях», среди которых был и Совбез ООН.

Ранее к этому призывали Украина и ее западные партнеры. «Государство, которое совершает военные преступления по отношению к мирным людям, не может быть членом Совбеза ООН», — отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, в частности, разработав механизм приостановки членства в нем. Он обвинил Россию в нарушении международного права, отметив, что, раз подобные действия допускаются постоянным членом Совбеза, значит, «в международном праве есть изъян». В то же время он говорил, что исключить Россию из СБ ООН или приостановить ее членство невозможно без соответствующих изменений в Уставе организации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призывала не воспринимать всерьез попытки украинского руководства лишить Россию членства в ООН. «Прислушиваться к этим болезненным заявлениям совершенно не стоит», — сказала Захарова.
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна