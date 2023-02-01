Фото: Andrei Mardari. Нику Попеску- Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ)
Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ. Об этом рассказал министр иностранных дел РМ Нику Попеску в интервью на канале Jurnal TV, пишет newsmaker.md.
«Начинаем денонсацию Молдовой соглашений в рамках СНГ. Наши госучреждения проанализировали необходимость многих соглашений, подписанных в СНГ, и в эти дни начинаем процедуру выхода из нескольких десятков соглашений. Мы дополним и опубликуем этот список. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений», — заявил Попеску.
Нику Попеску утверждает, что выход из этих соглашений связан с тем, что они «не актуальны или не работают, или их не применяют, или они работают против интересов Молдовы».
«Молдова присоединится к Европейскому союзу, и у нее абсолютно другие цели внешней политики. Участие в других объединениях будет подчинено цели европейской интеграции. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится».
Попеску отметил, что Кишинев — участник примерно 330 соглашений СНГ.