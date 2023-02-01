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Зеленский ответил на петицию о возвращении премии в 30 тысяч гривен военным

Зеленский ответил на петицию о возвращении премии в 30 тысяч гривен военным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 000 грн. Глава государства передал петицию премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что 28 февраля 2022-го Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 в месяц.

Теперь с целью обеспечения социальной справедливости был осуществлен ряд мер по дифференциации размеров премий в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы.

"Я обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей социальной защиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военнослужащих сил безопасности и обороны Украины, которые принимают непосредственную участие в боевых действиях. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины" - говорится в ответе Зеленского на петицию.

С 1 февраля на Украине изменяли порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий.
  • Сегодня, 10:21
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