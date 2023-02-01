В ответе на петицию Зеленский напомнил, что 28 февраля 2022-го Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 в месяц.
Теперь с целью обеспечения социальной справедливости был осуществлен ряд мер по дифференциации размеров премий в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы.
"Я обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы, обратив особое внимание на обеспечение надлежащей социальной защиты военнослужащих и соблюдение принципов справедливости по стимулированию военнослужащих сил безопасности и обороны Украины, которые принимают непосредственную участие в боевых действиях. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины" - говорится в ответе Зеленского на петицию.
С 1 февраля на Украине изменяли порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий.