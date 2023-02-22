На ядерном объекте Министерства энергетики США Y-12 в штате Теннесси, также известном как Центр национальной безопасности, произошло возгорание внутри одного из производственных помещений, говорится в сообщении на официальной странице учреждения в Twitter. К счастью, радиационного загрязнения и жертв удалось избежать.
В американском городе Ок-Ридж (штат Теннесси) произошел пожар на правительственном ядерном объекте по переработке урана Y-12. Об этом сообщает газета Knox news со ссылкой на Национальную администрацию по ядерной безопасности.
Согласно последней информации, возгорание удалось локализовать.
По словам официальных лиц, выброса радиоактивных материалов не произошло. Пожар возник примерно в 9:15 по местному времени в одном из зданий, из-за чего персонал был немедленно эвакуирован, а на всей территории предприятия были введены ограничения на перемещение.
Сообщений о травмах не поступало. Причина инцидента выясняется.
Комплекс Y-12, расположенный неподалеку от Ок-Риджской национальной лаборатории, был введен в эксплуатацию ещё как часть "Манхэттенского проекта" в 1943 году и был задействован в производстве оружейного урана для американской ядерной бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму, пишет rg.ru.
Как говорится на официальном сайте объекта, сейчас Y-12 "помогает обеспечить США безопасными и эффективными средствами ядерного сдерживания, а также занимается переработкой и хранением ядерных материалов, заправкой реакторов для военно-морского флота и дополнительной работой для других государственных структур и организаций частного сектора".
С начала февраля 2023 г. в США произошла серия крупных инцидентов, связанных с производством, транспортировкой и хранением продукции химической промышленности.
Первым и наиболее серьезным происшествием стал сход с рельсов 3 февраля 2023 г. состава из 50 вагонов (цистерн и контейнеров), содержащих опасные химические вещества, в г. Ист-Палестайн, шт. Огайо.
В т.ч. состав перевозил в винилхлорид - высокоядовитым сырьем для производства пластмасс. Из-за аварии возник крупный пожар и произошел минимум 1 мощный взрыв. Власти эвакуировали более 5 тыс. местных жителей, проживающих в радиусе 1,5 км от места ЧП, а спасатели приступили к локализации пожара и ликвидации последствий. В процессе борьбы с огнем было принято решение разгерметизировать оставшиеся 5 емкостей с винилхлоридом и произвести контролируемое сжигание их содержимого, чтобы избежать взрыва от перегрева. Однако в результате в воздух попали токсичные газы - хлороводород и фосген.
После разлива Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обнаружило токсичные вещества в почве и близлежащих водоемах, включая р. Огайо.
6 февраля 2023 г. произошел крупный пожар на химическом заводе Carus Chemical Plant в округе Ла-Салл, шт. Иллинойс в 80 км от г. Чикаго.
На заводе производятся химические продукты для очистки воды, очистки сточных вод и воздуха, а также для восстановления почвы. Жителей предупредили, что в числе опасных химикатов на заводе были свинцовые соединения и серная кислота, входящие в состав антифризов.
Из-за пожара в окружающую среду попал окислитель - вещество зеленого цвета, жителей близлежащих районов власти попросили держаться подальше от зеленого вещества, а затем дали инструкцию по его дезактивации.
13 февраля загорелся завод по переработке мусора в г. Дораль, шт. Флорида, работающий на возобновляемых источниках энергии.
На территории завода могли храниться опасные вещества.
13 февраля произошли еще 2 инцидента с ж/д-составами в шт. Южная Каролина и Техас.
В районе г. Энори, Южная Каролина, с путей сошли несколько грузовых вагонов. В шт. Техас авария произошла от г. Хьюстон, там поезд столкнулся с грузовиком, с рельсов сошли 16 вагонов. По данным полицейского управления, на месте были опасные материалы. Union Pacific, владеющая этой ж/д, сообщила, что речь идет о дизельном топливе, вытекшем из попавшего в аварию грузовика.
15 февраля произошел новый инцидент при транспортировке химикатов.
Грузовик, перевозивший порядка 1 т оксида азота - токсичного вещества, которое может быть смертельным при вдыхании, - разбился на автомагистрали 10 к юго-востоку от г. Тусон, шт. Аризона. Из поврежденного контейнера начали выходить ярко-оранжевые пары, была объявлена эвакуация.
16 февраля в шт. Флорида вспыхнул пожар на заводе компании Nursery Supplies Inc. в г. Киссимми, к югу от г. Орландо.
Загорелись почти 5 акров поддонов с пластиковыми горшками для растений, пластик активно выделял ядовитый черный дым.
Также 16 февраля произошел пожар на наливном терминале порта Талос в г. Катоса в шт. Оклахома, который используется для погрузки химикатов, асфальта и нефтепродуктов.
Загорелся один из резервуаров для хранения химикатов, их верхней части резервуара вырывался столб пламени и дыма. Компания Holly Energy Partners, которой принадлежит резервуар, сообщила, что он не использовался, но содержал следовые количества полимеризованного материала. Причина пожара неизвестна, сообщается, что до происшествия в резервуаре проводилось техобслуживание.
17 февраля 2023 г. загорелся Clean Harbors - объект по хранению и переработке отходов в Брейнтри, шт. Массачусетс.
Огонь охватил полуприцепы, но их груз оставался неизвестен. Пожар был потушен, но какие именно вещества могли попасть в воздух, пока не было объявлено.
20 февраля 2023 г. последовал еще один серьезный инцидент - произошел взрыв на заводе I Schumann & Co по производству металла и красок в Оуквуд-Виллидж неподалеку от г. Кливленд, шт. Огайо.
Обломки оборудования были выброшены из здания завода на сотни метров, разрушена большая часть здания. После взрыва начался пожар, в воздух поднялся большой столб дыма. Жители соседних населенных пунктов, в частности расположенного в 15 км г. Севен-Хиллз, сообщают о запахе горящих нефтепродуктов. Пожарные справились с ситуацией, пострадали по крайней мере 13 человек, сообщается об 1 погибшем.