Торжественные мероприятия проходят по всей республике. К памятникам и могилам героев, в разное время защищавших приднестровскую землю или погибших на полях сражений вдали от родного края, приносят цветы и свечи.
Первые лица государства собрались сегодня на столичном Мемориале Славы. Память погибших защитников почтили минутой молчания. От имени всего приднестровского народа Президент ПМР Вадим Красносельский опустил венок к Вечному огню. Россыпь цветов оживила мемориальные плиты и постаменты памятников, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Глава государства подчеркнул значимость сохранения мира и памяти о тех, кто его отстаивал.
«Роль советского солдата, красной армии – велика. Это уже, конечно, прошлое, но, тем не менее, мы – Приднестровье, это тоже наш праздник, день вооруженных сил, день защитника Отечества. Сегодня наши войны стоят на защите Приднестровской Молдавской Республики. Без вооруженных сил невозможно представить Приднестровье, а без Приднестровья невозможно представить права, свободы и жизни приднестровцев. Все это причинно-следственные связи, поэтому те защитники Отечества, которые сегодня, в данную минуту защищают нашу Родину, они защищают наши свободы, наши права, право жить на этой земле и говорить на своем родном языке. Поэтому я искренне хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества, пожелать хорошей службы и мира, мира Приднестровью»,- сказал глава государства.