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Небензя заявил, что отношений России и ЕС, по сути, уже нет

Небензя заявил, что отношений России и ЕС, по сути, уже нет
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

По словам постпреда РФ при ООН, Россия видит, что в европейских столицах и институтах проводятся мероприятия на тему того, как лучше ее расчленить и уничтожить

Отношения между Россией и Евросоюзом продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по сотрудничеству между ООН и Евросоюзом, передает ТАСС.

"В прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, мы говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и России пробито дно. Как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа", - сказал он.

По словам Небензи, Россия видит, что в европейских столицах и институтах проводятся мероприятия на тему того, как лучше ее расчленить и уничтожить.

"Мы, конечно, догадывались о дремлющей в недрах Европы русофобии, но, честно признаться, не представляли себе ее глубины и масштабы. Она не ограничивается маниакальным стремлением нанести России руками украинцев поражение на поле боя. Она идет гораздо дальше, в угоду самым примитивным, пещерным русофобам из числа поляков и прибалтов. Мы наблюдаем в европейских столицах и стенах европейских институтов мероприятия на тему того, как получше расчленить и уничтожить нашу страну", - сказал он.

Небензя указал, что заявления Евросоюза о добрососедстве и партнерстве с Россией были ни чем иным, как способом прикрыть подготовку к конфронтации с Москвой руками Киева.

"Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь дымовой завесой для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей", - сказал он.

Небензя: ЕС "проглотил" подрыв "Северных потоков", чтобы не вызвать недовольство США

Евросоюз "проглотил подрыв" своим ближайшим союзником "Северных потоков" и пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, - отметил дипломат. - Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона".

"О какой самостоятельной роли ЕС и Европы в целом можно говорить в таких обстоятельствах? И уж во всяком случае одно можно сказать наверняка: после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю", - сказал Небензя.

Небензя призвал развивающиеся страны задуматься о переоценке проектов ЕС в ООН

Развивающимся странам следует скептически относиться к проектам Европейского союза (ЕС) в ООН, так как за каждым шагом Брюсселя стоит Вашингтон, и в дальнейшем придется расплачиваться независимостью за получение финансирования от Запада. С таким предупреждением в четверг выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"С учетом откровенной враждебности ЕС в его нынешнем виде по отношению к России и его карликового самостоятельного значения мы вынуждены скептически подходить ко всем проектам, включающим Евросоюз и на площадке ООН. Хотел бы призвать серьезно задуматься о такой переоценке все развивающиеся государства, - отметил дипломат. - Вы должны понимать, что за Брюсселем сегодня стоит Вашингтон. А за каждый вложенный им доллар, за каждую сформированную НПО или политический фонд вам потом придется расплачиваться независимостью и суверенитетом, а то и столкнуться с прямым вмешательством во внутренние дела".

В качестве примера подобного подхода Запада Небензя привел Украину, Ближний Восток и бывшую Югославию. "Вспомните попранную Западом независимость Украины и незавидную судьбу этого государства, превращенного в слепую и безвольную пешку в чужой игре. Вспомните пылающий до сих пор Ближний Восток или растерзанную Югославию. И не повторяйте этих ошибок", - отметил российский дипломат.

Небензя заявил, что Запад приближает мир к самоубийственному конфликту

Евросоюз и остальной Запад приближают мир к самоубийственному конфликту, наращивая поставки вооружений Киеву. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В итоге мир сегодня балансирует на грани самоубийственного конфликта, который ЕС вместе с остальным Западом приближает семимильными шагами, наращивая поставки оружия киевскому режиму", - отметил Небензя.

Также, Постоянный представитель России при ООН рекомендовал Евросоюзу не лезть к РФ со своим пониманием ценностей.

"Ну и что же все-таки осталось теперь от ваших ценностей? Каковы достижения? Разве только то, что вы превратили женщину в мужчину, а того - в небинарную личность, во что-то среднеродное, а точнее - совсем безродное, - сказал в четверг постпред РФ, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству ООН с региональными организациями. - А традиционные семьи сделали чем-то неприличным. Эти "прорывы" признаем и тягаться с вами не намерены. Только к нам не надо лезть с такими "ценностями".

Выступление российского дипломата слушал присутствовавший на заседании верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

tass.ru
  • Вчера, 20:43
  • DTV
  • Просмотров: 35
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