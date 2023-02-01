В 2022 году в Молдову (без учета Приднестровья) было поставлено около 1 млрд 070,3 млн кубометров природного газа.
Это на 135 млн кубометров, или примерно на 11,2%, меньше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные компании Moldovatransgaz, опубликованные Национальным агентством по регулированию в энергетике, сообщает noi.md со ссылкой на mold-street.com.
По данным Moldovatransgaz, в прошлом году у «Газпрома» было закуплено 869,3 млн кубометров природного газа, у госкомпании Energocom - 96 млн кубометров, у других поставщиков — около 5 млн кубометров голубого топлива.
Ранее «Молдовагаз» опубликовал данные, согласно которым в 2022 году поставил потребителям около 847 млн кубометров газа - на 304 млн кубометров меньше по сравнению с 2021 годом, что означает снижение более чем на 26%.
Средняя закупочная цена составила 841,6 доллара за тысячу кубометров, что в 2,75 раза дороже по сравнению с 2021 годом.
Как отмечает noi.md, что с декабря 2022 года весь газ, поставляемый «Газпромом», поступает в Приднестровье, а потребление Молдовой на правом берегу Днестра обеспечивается за счет запасов и закупок, осуществляемых компанией Energocom у других поставщиков.