В течение этого года в Республике Молдова будет введен в обращение паспорт нового типа.
Проект опубликован для общественного обсуждения, сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на bizlaw.md.
По словам властей, новые паспорта отличаются высокоэффективными элементами защиты и интегрируются в международные тенденции, стандарты и требования к документам, удостоверяющим личность. Они будут выпущены в обращение после того, как будут исчерпаны бланки старого формата, но не позднее 30 апреля.
Согласно опубликованному молдавскими властями документу, новый образец паспорта защищен 45 защитными элементами. Среди изменений — технология изготовления и персонализации страницы данных на бумаге, напечатанной струйной печатью и ламинированной с голографическим наложением, будет заменена страницей данных на многослойной поликарбонатной синтетической основе, персонализированной с помощью лазерной гравировки.
Новый образец паспорта будет выглядеть так, как показано на изображении ниже.
Используемый в настоящее время образец паспорта выглядит следующим образом: