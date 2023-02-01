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В Молдове в течение этого года будет введен в обращение паспорт нового типа

В Молдове в течение этого года будет введен в обращение паспорт нового типа

В течение этого года в Республике Молдова будет введен в обращение паспорт нового типа.

Проект опубликован для общественного обсуждения, сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на bizlaw.md.

По словам властей, новые паспорта отличаются высокоэффективными элементами защиты и интегрируются в международные тенденции, стандарты и требования к документам, удостоверяющим личность. Они будут выпущены в обращение после того, как будут исчерпаны бланки старого формата, но не позднее 30 апреля.

Согласно опубликованному молдавскими властями документу, новый образец паспорта защищен 45 защитными элементами. Среди изменений — технология изготовления и персонализации страницы данных на бумаге, напечатанной струйной печатью и ламинированной с голографическим наложением, будет заменена страницей данных на многослойной поликарбонатной синтетической основе, персонализированной с помощью лазерной гравировки.

Новый образец паспорта будет выглядеть так, как показано на изображении ниже.

В Молдове в течение этого года будет введен в обращение паспорт нового типа

Используемый в настоящее время образец паспорта выглядит следующим образом:

В Молдове в течение этого года будет введен в обращение паспорт нового типа

  • Вчера, 21:05
  • DTV
  • Просмотров: 39
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