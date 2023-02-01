Где взять средства на техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах. В последнее время этим вопросом задаются в лифтовых хозяйствах и в органах местной власти. Согласно действующим нормам, плата за лифт взимается с каждого прописанного в квартире человека. Если никто не прописан – соответственно за лифт плата не начисляется. Хотя в Гражданском кодексе ПМР отмечается, что плата за лифт, как и за другое общедомовое имущество, осуществляется собственником соразмерно площади квартиры,.
Бендерский горсовет предложил изменить механизм начисления платы за техническое обслуживание лифтов – чтобы денег, которые поступают от жильцов, хватало на обслуживание, ремонт лифтов и своевременную замену деталей. Инициативу о внесении изменений в Жилищный кодекс Верховный Совет рассмотрел в первом чтении, передает пресс-служба ВС ПМР.
«С течением времени количество проживающих людей стало сокращаться: люди уезжают, выписываются. И тех средств, которые собирают с каждого оставшегося, стало не хватать нашим лифтовым хозяйствам для того, чтобы содержать это имущество и обслуживать. Бендерский горсовет предложил: там, где люди не прописаны и фактически не участвуют в затратах, пусть хотя бы платят за квартиру, как за одного прописанного человека. Но это частичное решение проблемы», - сказал заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ Антон Онуфриенко.
Парламентарий пояснил: к примеру, себестоимость обслуживания одного лифта составляет 1600 рублей в месяц. Если в подъезде прописано 50 человек и они платят по 18 рублей, то сумма с жильцов будет 900 рублей. Получается, что не хватает 700 рублей для проведения работ лифтовым предприятием.
По инициативе Бендерского горсовета сумма, которую платят жильцы (по количеству прописанных и за 1 жильца с квартир, где никто не прописан), увеличится, но тоже не решит вопрос полностью.
Комитет по вопросам региональной политики и ЖКХ предлагает альтернативный вариант – начислять плату за техобслуживание лифта согласно нормам Гражданского кодекса: в зависимости от площади квартиры (как за общедомовое имущество).
«Это было бы более правильным и справедливым. Тогда наши лифтовые хозяйства могли бы понимать, что у них есть 1600 рублей, которые необходимы на содержание. Эту сумму раскидывают на квадратные метры квартир в подъезде - к примеру, 3 копейки с каждого метра – и это будет фиксированная стоимость в рамках ежегодно утверждаемого тарифа. На эти деньги лифтовое хозяйство может рассчитывать, чтобы содержать в порядке лифт. И пользоваться им будут каждый житель дома и гости, которые придут, и арендаторы (например, в квартире никто не прописан, а снимает ее 5 человек и ездят на лифте на 9 этаж ежедневно, что несправедливо). А так если каждая квартира будет платить соразмерно своей площади, лифтовое хозяйство будет получать необходимые средства и сможет содержать лифты в хорошем состоянии с технической точки зрения», - пояснил позицию профильного парламентского комитета Антон Онуфриенко.
На пленарное заседание парламента во втором чтении вынесут два варианта механизма начисления платы за техобслуживание лифта. Какой из них будет принят и будет применяться, путем голосования определят депутаты Верховного Совета ПМР.