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На пленарное заседание Парламента ПМР вынесут два варианта механизма начисления платы за техобслуживание лифта

На пленарное заседание Парламента ПМР вынесут два варианта механизма начисления платы за техобслуживание лифта

Где взять средства на техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах. В последнее время этим вопросом задаются в лифтовых хозяйствах и в органах местной власти. Согласно действующим нормам, плата за лифт взимается с каждого прописанного в квартире человека. Если никто не прописан – соответственно за лифт плата не начисляется. Хотя в Гражданском кодексе ПМР отмечается, что плата за лифт, как и за другое общедомовое имущество, осуществляется собственником соразмерно площади квартиры,.

Бендерский горсовет предложил изменить механизм начисления платы за техническое обслуживание лифтов – чтобы денег, которые поступают от жильцов, хватало на обслуживание, ремонт лифтов и своевременную замену деталей. Инициативу о внесении изменений в Жилищный кодекс Верховный Совет рассмотрел в первом чтении, передает пресс-служба ВС ПМР.

«С течением времени количество проживающих людей стало сокращаться: люди уезжают, выписываются. И тех средств, которые собирают с каждого оставшегося, стало не хватать нашим лифтовым хозяйствам для того, чтобы содержать это имущество и обслуживать. Бендерский горсовет предложил: там, где люди не прописаны и фактически не участвуют в затратах, пусть хотя бы платят за квартиру, как за одного прописанного человека. Но это частичное решение проблемы», - сказал заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики и ЖКХ Антон Онуфриенко.

Парламентарий пояснил: к примеру, себестоимость обслуживания одного лифта составляет 1600 рублей в месяц. Если в подъезде прописано 50 человек и они платят по 18 рублей, то сумма с жильцов будет 900 рублей. Получается, что не хватает 700 рублей для проведения работ лифтовым предприятием.

По инициативе Бендерского горсовета сумма, которую платят жильцы (по количеству прописанных и за 1 жильца с квартир, где никто не прописан), увеличится, но тоже не решит вопрос полностью.

Комитет по вопросам региональной политики и ЖКХ предлагает альтернативный вариант – начислять плату за техобслуживание лифта согласно нормам Гражданского кодекса: в зависимости от площади квартиры (как за общедомовое имущество).

«Это было бы более правильным и справедливым. Тогда наши лифтовые хозяйства могли бы понимать, что у них есть 1600 рублей, которые необходимы на содержание. Эту сумму раскидывают на квадратные метры квартир в подъезде - к примеру, 3 копейки с каждого метра – и это будет фиксированная стоимость в рамках ежегодно утверждаемого тарифа. На эти деньги лифтовое хозяйство может рассчитывать, чтобы содержать в порядке лифт. И пользоваться им будут каждый житель дома и гости, которые придут, и арендаторы (например, в квартире никто не прописан, а снимает ее 5 человек и ездят на лифте на 9 этаж ежедневно, что несправедливо). А так если каждая квартира будет платить соразмерно своей площади, лифтовое хозяйство будет получать необходимые средства и сможет содержать лифты в хорошем состоянии с технической точки зрения», - пояснил позицию профильного парламентского комитета Антон Онуфриенко.

На пленарное заседание парламента во втором чтении вынесут два варианта механизма начисления платы за техобслуживание лифта. Какой из них будет принят и будет применяться, путем голосования определят депутаты Верховного Совета ПМР.
  • Вчера, 21:14
  • DTV
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