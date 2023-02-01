За свою историю тираспольчане встречались с белградским клубом в еврокубках трижды и все три раза проигрывали с одинаковым счётом – 0:1.
23 февраля тираспольский ФК «Шериф» одержал убедительную победу в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций УЕФА с сербским «Партизаном». Игра на стадионе в Белграде окончилась со счетом 1:3 в пользу тираспольчан, сообщает novostipmr.com
При этом начало встречи вышло для «Шерифа» крайне неудачным: сербская команда открыла счет уже на 13-й минуте. Однако затем хозяева нарушили правила в своей штрафной, и главный арбитр Андреас Экберг после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Партизана», который на 22-й минуте был уверенно реализован Седриком Бадоло.
После этого игра пошла на встречных курсах. Всё решили два точных удара полузащитника «Шерифа» Мохаммеда Диопа – в самом конце первого тайма и в самом начале второго. Счет 1:3 так и сохранился до финального свистка, хотя хозяева во второй половине встречи имели шансы отличиться.
Тем самым по итогам двухматчевого противостояния тираспольчане одолели «Партизан» с общим счетом 2:3. Эта победа выводит «Шериф» в 1/8 финала Лиги конференций.
Соперником тираспольского ФК «Шериф» в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА станет одна из восьми команд, занявших на групповой стадии ЛК первые места в своих группах.
Это, в частности, АЗ «Алкмаар» (Нидерланды), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), «Слован» Братислава (Словакия), «Юргорден» (Швеция), а также «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор» (Турция).
Наиболее серьезными соперниками здесь видятся команды из Англии, Испании, Нидерландов и Швеции. «Вест Хэм», например, на групповом этапе ЛК набрал 18 очков из 18 возможных, а «Юргорден» - 16.
Жеребьевка пройдет сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.