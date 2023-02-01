Dnestr.TV

 
0

ООН приняла резолюцию по выводу войск РФ из Украины: Голос Молдовы - за

ООН приняла резолюцию по выводу войск РФ из Украины: Голос Молдовы - за

Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее в четверг осудил российские действия на территории Украины, назвав их оскорблением коллективной совести мира, передает bbc.com

За резолюцию проголосовала 141 страна, включая Молдову, семь высказались против, а еще 32 воздержались.

В резолюции сказано, что ООН:

Призывает к соблюдению принципов Устава ООН, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине;

Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды;

Вновь заявляет свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах;

Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения;
Отмечает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения;

Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.

За резолюцию проголосовала 141 из 193 стран-членов ООН, то есть почти три четверти (73%) членов главной международной организации.

Против резолюции, то есть "за Россию", в этот раз голосовали, кроме самой России, шесть стран. Это немного больше, чем при двух голосованиях по таким же резолюциям в прошлом году, 3 марта и 12 октября (там было по четыре).

Дело в том, что в прошлом году в рядах союзниц России, кроме неизменных Беларуси, Сирии и Северной Кореи, поочередно выступили Эритрея и Никарагуа, а теперь "против" голосовали они обе, и к тому же в ряды союзниц влилась Мали.

Что касается официальных союзников России, то есть, стран, входящих в созданные ею союзы, ОДКБ и ЕАЭС, то в вопросе СВО Москву по-прежнему поддерживает только Минск.

Казахстан, Армения, Таджикистан (не входит в ЕАЭС) и Киргизстан в четверг опять воздержались, как и в прошлые разы.

Всего воздержавшихся стран было 32, среди них - тяжеловесы Китай и Индия, а также Иран.

13 стран просто не голосовали - как выразился один политобозреватель, "вышли на стратегический перерыв на кофе". Среди них - Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла.

Среди стран, голосовавших за резолюцию, то есть осудивших Россию, снова, как и в прошлые разы, оказалась Сербия, которая считается традиционно дружественной России страной.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия России. "Это нарушение Устава ООН и международного права", - заявил Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи.

Эскалация конфликта, по его словам, представляет явную и реальную опасность, а война "разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем"
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна