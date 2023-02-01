Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.
Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее в четверг осудил российские действия на территории Украины, назвав их оскорблением коллективной совести мира, передает bbc.com
За резолюцию проголосовала 141 страна, включая Молдову, семь высказались против, а еще 32 воздержались.
В резолюции сказано, что ООН:
Призывает к соблюдению принципов Устава ООН, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине;
Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды;
Вновь заявляет свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах;
Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения; Отмечает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения;
Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;
ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.
За резолюцию проголосовала 141 из 193 стран-членов ООН, то есть почти три четверти (73%) членов главной международной организации.
Против резолюции, то есть "за Россию", в этот раз голосовали, кроме самой России, шесть стран. Это немного больше, чем при двух голосованиях по таким же резолюциям в прошлом году, 3 марта и 12 октября (там было по четыре).
Дело в том, что в прошлом году в рядах союзниц России, кроме неизменных Беларуси, Сирии и Северной Кореи, поочередно выступили Эритрея и Никарагуа, а теперь "против" голосовали они обе, и к тому же в ряды союзниц влилась Мали.
Что касается официальных союзников России, то есть, стран, входящих в созданные ею союзы, ОДКБ и ЕАЭС, то в вопросе СВО Москву по-прежнему поддерживает только Минск.
Казахстан, Армения, Таджикистан (не входит в ЕАЭС) и Киргизстан в четверг опять воздержались, как и в прошлые разы.
Всего воздержавшихся стран было 32, среди них - тяжеловесы Китай и Индия, а также Иран.
13 стран просто не голосовали - как выразился один политобозреватель, "вышли на стратегический перерыв на кофе". Среди них - Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла.
Среди стран, голосовавших за резолюцию, то есть осудивших Россию, снова, как и в прошлые разы, оказалась Сербия, которая считается традиционно дружественной России страной.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия России. "Это нарушение Устава ООН и международного права", - заявил Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи.
Эскалация конфликта, по его словам, представляет явную и реальную опасность, а война "разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем"