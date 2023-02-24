Власти Китая призывают как можно скорее возобновить прямой диалог между российской и украинской сторонами.
Китай представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План из 12 пунктов опубликован на официальном сайт МИД КНР, сообщает sputniknews.ru со ссылкой на РИА Новости.
1.Уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Пекин подчеркивает, что все страны равны, независимо от размера, силы или богатства, поэтому необходимо одинаково применять ко всем международное право и не допускать двойных стандартов.
2.Отказаться от менталитета холодной войны. Региональная безопасность не может обеспечиться за счет усиления и расширения военных блоков. Нужно учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.
3.Прекратить боевые действия. Китай считает, что "в войнах нет победителей", поэтому все стороны должны сохранять сдержанность, не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации или даже выхода кризиса из-под контроля. При этом следует добиваться возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом.
4.Начать мирные переговоры. Единственным реальным выходом из украинского кризиса могут быть только переговоры. Мировое сообщество должно создать для этого условия и предоставить России и Украине платформу для возобновления диалога.
5.Смягчить гуманитарный кризис. Нужно поддерживать все меры, которые помогают преодолеть последствия гуманитарного кризиса, и не допускать политизации гуманитарных вопросов.
6.Защитить гражданских лиц и военнопленных. Следует способствовать продолжению обменов пленными между Москвой и Киевом. Все стороны должны создать для этого благоприятные условия.
7.Обеспечить безопасность ядерных объектов. Пекин призывает противостоять нападениям на мирные ядерные объекты, такие как АЭС.7 8.Не допустить применения ядерного оружия. "Ядерное оружие не может быть применено, и ядерная война не может вестись". Кроме того, Пекин выступает против разработки и применения биологического и химического оружия.
9.Выполнять зерновую сделку. Все стороны должны соблюдать подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН соглашение о транспортировке зерна по Черному морю, поддерживать важную роль ООН в этом вопросе. Инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, предложенная Китаем, может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.
10.Прекратить злоупотребление санкциями. Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые, поэтому Китай выступает против любых односторонних рестрикций, не санкционированных Советом Безопасности ООН.
11.Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Требуется надлежащим образом защищать мировую экономическую систему, противостоять ее политизации, превращению ее в инструмент и применению в качестве оружия.
12.Содействовать послевоенному восстановлению. Мировое сообщество должно принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зоне конфликта, и Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.
О том, что Пекин намерен подготовить документ со своим видением решения украинского конфликта, стало известно на минувшей неделе.