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Гавана требует закрыть базу США в Гуантанамо

Гавана требует закрыть базу США в Гуантанамо
фото: wikipedia.org

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что открытие военной базы США в Гуантанамо 120 лет назад против воли народа Кубы стало «кражей суверенитета» республики, пишет eadaily.com

«Прошло уже 120 лет со дня… кражи кубинского суверенитета, со дня, когда в тело Кубы был воткнут кинжал, который причиняет боль и другим народам, поскольку базу используют в качестве незаконной тюрьмы», — написал президент в своем Twitter.

«120 лет назад Соединенные Штаты оккупировали более 117 квадратных километров нашей национальной территории против воли кубинцев. Это насильственная узурпация, которой необходимо положить конец», — написал также в Twitter министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья, сообщает eadaily.com ссылаясь на ТАСС.

Куба попала под контроль США после американо-испанской войны 1898 года, в январе 1899 года американские войска оккупировали остров. В 1901 году под давлением США в конституцию Кубы была включена «поправка Платта», в соответствии с которой над страной был установлен протекторат США. В аренду США на неограниченный срок была передана территория для сооружения военно-морской базы в районе Гуантанамо.

В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша — младшего.

В период с ноября 2001 года по март 2002-го эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов — военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны.

Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.


  • Сегодня, 10:54
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