ЧП произошло прошлой ночью - облили крааской здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), в просторечии - Русский дом.
- В полицию поступило сообщение о том, что в 02:15 человек бросил банку с краской в здание Российского Центра культуры и науки в Кишиневе, - рассказала "КП" в Молдове пресс-секретарь столичной полиии Наталья Стати.
На место происшествия немедленно выехал экипаж патрульно-постовой службы и оперативного реагирования для установления всех обстоятельств. Было установлено, что неизвестнй облил красной краской стену здания. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают все меры для установления лица, совершившего данное деяние, и привлечению его к ответственности.
Сотрудники РЦНК рассказали , что это не первый акт вандализма:
Недавно сорвали российский флаг и топтали его. Вадала установили, но как его наказали - нам неизвестно.