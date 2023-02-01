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В Кишиневе облили краксной краской здание "Русского дома"

В Кишиневе облили краксной краской здание "Русского дома"
фото: скрин kp.md

ЧП произошло прошлой ночью - облили крааской здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), в просторечии - Русский дом.

- В полицию поступило сообщение о том, что в 02:15 человек бросил банку с краской в здание Российского Центра культуры и науки в Кишиневе, - рассказала "КП" в Молдове пресс-секретарь столичной полиии Наталья Стати.

На место происшествия немедленно выехал экипаж патрульно-постовой службы и оперативного реагирования для установления всех обстоятельств. Было установлено, что неизвестнй облил красной краской стену здания. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают все меры для установления лица, совершившего данное деяние, и привлечению его к ответственности.

Сотрудники РЦНК рассказали , что это не первый акт вандализма:

Недавно сорвали российский флаг и топтали его. Вадала установили, но как его наказали - нам неизвестно.

  • Сегодня, 11:10
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