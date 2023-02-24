В МИД РФ отметили, что Россия последовательно выступает за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем.
Москва предостерегает США, НАТО и Украину от авантюрных шагов в отношении Приднестровья. Об этом заявили в МИД России.
Заявление МИД России в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья: 343-24-02-2023
"В связи с зафиксированным Министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов.
Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию" - сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства