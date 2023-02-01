В Дубоссарах с 24 февраля по 15 марта приостановлена работа МРЭО.
В связи с проведением технических работ с 24 февраля по 15 марта 2023 года регистрация, перерегистрация транспорта, приём экзаменов и выдача справок в Дубоссарском межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении (МРЭО) осуществляться не будут, сообщили в пресс-центре МВД ПМР.
Граждане, проживающие в Дубоссарском и Григориопольском районах, по всем вопросам могут обратиться в территориальные МРЭО – г. Рыбница, г. Тирасполь, г. Бендеры.
С 16 марта Дубоссарское межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение вернётся к своему прежнему графику работы.