Свыше миллиарда человек подвергаются риску заболеть холерой, на текущей неделе о новых вспышках данной болезни информировали три страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филиппа Барбоза.
При этом общее число стран, где выявили случаи заболевания холерой, превысило 20, пишет gazeta.ru
«По нашим оценкам, более миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой», — добавил Барбоз.
Сейчас 22 государства, находящихся в пяти регионах ВОЗ, продолжают бороться с распространением холеры.
Также Барбоз обратил внимание, что в 2022 году со вспышками холеры столкнулись на 50% стран больше, чем в 2021 году.
Ранее в ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире. Прогноз сделали из-за увеличения числа вспышек, нехватки вакцин и других ресурсов.