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В США пройдёт «день ненависти» к евреям

В США пройдёт «день ненависти» к евреям

Антисемитские, расистские и националистические организации США объявили «день ненависти» по отношению к евреям по всей Америке в эту субботу. Об этом сообщает телеграм-канал «Дежурный по Израилю», передаёт eadaily.com

Многие еврейские школы отправили предупреждения родителям. Охрана общинных, религиозных и учебных еврейских центров усилена по всей стране.

В заявлениях антисемитских групп отмечается:«Сделайте ваш голос громче против единственного истинного врага американского народа — евреев».

В США рост антисемитизма и его проявлений увеличился на 60% за последние годы. Можно говорить о самом высоком уровне антисемитизма с 1970 годов.

Информационное издание "Ридус" пишет, что в управление разведки и борьбы с терроризмом США, относящемуся к департаменту полиции Нью-Йорка, были поставлены в известность о том, что на одной из онлайн площадок организаторы пытались призвать к участию в мероприятии, посвящённому национальному "Дню ненависти". Поэтому, всех живущих в данном районе евреев призвали быть внимательными в субботу во время мероприятия, сообщает novostivl.ru

«Поскольку офицеры не могут быть на всех улицах города одновременно, мы рассчитываем, что жители будут нашими дополнительными глазами и ушами», — добавили в ведомстве.

Полиция уже распорядилась о том, чтобы вокруг всех синагог в районе патрулировали дополнительные полицейские машины. Людей просят быть внимательными на улицах, особенно тех, кто относится к еврейским общинам.

Важно отметить, что национал-социалистическое движение в Соединенных Штатах является крупнейшей неонацистской группой.
  • Сегодня, 19:58
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