Российские спецназовцы в День защитника Отечества, 23 февраля, заняли весь пьедестал почета на международных соревнованиях подразделений специального назначения «UAE SWAT Challenge-2023», проходящих в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, пишет iz.ru
Соревнования проходили с 20 по 24 февраля. Это неофициальный чемпионат мира среди спецназов силовых структур, в ходе которого силовики выполняют различные тактические задачи. В этом году в соревновании принимают участие 57 команд из 28 стран. РФ представляют три команды.
«23 февраля, в День защитника Отечества, в ходе четвертого этапа команды из России заняли весь пьедестал почета. Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии на первом месте, «Ахмат» МВД Чеченской Республики на втором, СОБР Росгвардии — на третьем», — говорится в сообщении.
«Сегодня было особенно много огневых задач. Два снайпера стреляли по целям на дистанции 300 метров, а штурмовая группа из трех человек в общей сложности поражала более 30 мишеней. Все сотрудники также выполнили упражнения по высотной подготовке», — подчеркнули в Росгвардии.
Отмечается, что в общем зачете команды из РФ также показывают высокие результаты: «Ахмат» МВД Чеченской Республики — первые, СОБР Росгвардии — четвертые, ЦСН «Витязь» Росгвардии — 20-е.
"Хвала Всевышнему, наши ребята были очень хорошо подготовлены. Благодаря Главе ЧР Рамзану Кадырову для нас были созданы все необходимые условия для тренировок. Рамзаном Ахматовичем перед нами была поставлена задача забрать первое место в этих соревнованиях. По воле Аллаха мы это сделали", - рассказал "Грозный-информ" командир полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев.
Команда «Ахмат» уже принимала участие в данных соревнованиях и занимала призовые места. В частности, в 2022 году сотрудники Полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР установили три мировых рекорда на UAE Swat Challenge в Дубае.