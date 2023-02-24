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Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья

Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья
фото: RG.ru

Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. "Мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что Приднестровье - территория Молдовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции, передаёт РИА Новости

Ранее в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.

Глава кишиневской дипломатии Нику Попеску заявил, что информация "не соответствует истине", и вновь заявляет в связи с этим о необходимости безоговорочного и прозрачного вывода российских вооруженных сил из региона, передает moldova1.md

"Сообщения, опубликованные в последние дни в публичном пространстве властями Российской Федерации, не соответствуют действительности. Власти Республики Молдова отвергли эти заявления как необоснованные, сделанные с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильная", - написал Нику Попеску в своем Telegram-канале.

В этом контексте чиновник подтвердил позицию молдавских властей относительно исключительно мирного урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах.

"Расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное и вновь заявляем о необходимости безоговорочного и прозрачного вывода российских вооруженных сил и запасов боеприпасов из Кобасны, территории Республики Молдова", - также написал Попеску.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
  • Сегодня, 20:52
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