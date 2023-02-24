Власти Украины и власти Республики Молдова с помощью международных спецслужб очень внимательно следят за всем, что происходит в Приднестровском регионе.
Российская Федерация подумала о провокации в Приднестровье, и Украина об этом предупредила, заявил государственный советник премьер-министра Румынии по вопросам внешней политики, безопасности и стратегии Юлиан Кифу на radiomoldova.md
"Там, под чужим флагом, могли подумать о провокации. И на данный момент Украина предупреждает, что может быть провокация, акция, которая ее волнует. Это делает ее в два раза более внимательной и готовой увидеть, что происходит в этом измерении. В то же время теперь Республика Молдова будет более внимательной, полагаться на свои возможности, основанные на обмене международной информацией, следить за тем, что там происходит в реальном плане таким образом, чтобы можно было отреагировать", - заявил советник премьер-министра Румынии.
Юлиан Кифу утверждает, что сегодня, по сути, более опасен для Республики Молдова другой курс, а именно отмена Владимиром Путиным указа о внешней политике России, в котором также содержится положение относительно урегулирования конфликта на левом берегу Днестра. Официальный представитель Бухареста заявил, что Россия может признать Приднестровье частью Российской Федерации после заявлений МИД России о том, что «любое нападение на Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию».
«Конечно, Владимиру Путину не нужно ничего отрицать или отказываться от чего-либо, чтобы начать операцию. Путин, Россия никогда не отказывалась от своих договоренностей с Украиной до начала войны или аннексии Крыма, на любом этапе, в любой момент. Он не нуждался в этом. Путин проигнорировал, пренебрег своими обязательствами и спровоцировал военную операцию. Но на данный момент это сочетается с последним заявлением о том, что любое нападение или провокация будут рассматриваться как нападение на РФ, которая будет реагировать. Это связано с отменой этого положения, потому что, по его мнению, что должно произойти? Будем ожидать признания Приднестровья со стороны России», - также заявил государственный советник по внешней политике, безопасности и стратегическим вопросам премьер-министра Румынии Юлиан Кифу.
Напоминаем, что МИД России осудил концентрацию украинских вооруженных сил на границе между Украиной и Приднестровьем.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг обвинения Москвы.
При этом, Зеленский заявил: "В начале войны были выстрелы с территории Приднестровья в нашу сторону"
Украинские территории подверглись обстрелу со стороны Приднестровья в начале полномасштабного вторжения России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
Зеленский заметил, что сейчас идет масштабная информационная кампания о том, что Украина хочет зайти на территорию Приднестровья. Однако это не соответствует действительности.
"Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы, они провоцируют постоянно. С начала войны были выстрелы из Приднестровья, они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала , как решить этот вопрос. Это было в начале войны", - сказал президент, но не предоставил подтверждений.
Посол Логсдон: У США нет подтверждения возможного вооруженного вторжения Украины в Приднестровье - это точные данные
"Как мы говорили и ранее, у нас нет данных о каких-либо вооруженных нападениях. Конечно, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией.
Мы продолжаем обмениваться информацией с молдавскими коллегами из правоохранительных структур и с правительством, чтобы быть уверенными, что мы располагаем самыми достоверными данными", - заявил СМИ посол США в Кишиневе Кент Логсдон, пишет kp.md .
Украинская армия готовится к военным шагам по захвату Крыма. Об этом 24 февраля заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции для СМИ Зеленского спросили о шансах захвата российского полуострова силами Украины в текущем году.
«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — ответил он. При этом украинский лидер не указал каких-либо сроков.
Американцы, призывающие прекратить снабжать Украину оружием и деньгами, должны понимать, что США потеряют лидерские позиции в мире, если прекратят оказывать поддержку Киеву. Об этом 24 февраля заявил лидер Украины Владимир Зеленский, передает eadaily.com.
«Тому проценту американцев, который, как вы сказали, увеличивается (призывающих прекратить оказывать помощь Украине), что я могу сказать. Я могу сказать только одно. Если они не поменяют свое мнение, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки. Они потеряют лидерские позиции, которые абсолютно справедливы, которые есть в мире. И они потеряют страну, поддержку страны, в которой 40 миллионов человек, в которой миллионы детей», — заявил он во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.
Зеленский признал, что Киев слышит некоторые подобные призывы. С его слов, призывы американцев, желающих решать проблемы собственной страны и прекратить спонсировать военные действия на Украине, являются «опасными». По мнению украинского лидера, если Украина «не выдержит», то Россия якобы придет в страны НАТО.
«И тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей, как сегодня мы отправляем своих. И они будут воевать», — утверждал Зеленский.