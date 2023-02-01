Бюро политик реинтеграции Молдовы не вошло в список утверждающих органов проекта по выдаче виз представителям самопровозглашенной республики Косово.
Информацию для Noi.md подтвердили в Бюро политик реинтеграции РМ. Предоставление временных виз позволит косовской делегации принять участие в заседании Европейского политического сообщества, запланированном на 1-2 июня в Кишиневе.
Ранее некоторые эксперты били тревогу по поводу этого решения, так как Косово является страной, независимость которой Республика Молдова, как и многие другие страны, не признает.
По мнению аналитиков, если выдача виз представителям непризнанного Косово для участия в международных встречах объясняется только необходимостью соблюдения права на свободу передвижения, то это может создать прецедент в случае с Тайванем, Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем, и такое решение может осложнить процесс переговоров о реинтеграции страны.
Однако в Бюро политики реинтеграции сообщили новостному порталу, что в повестке диалога между Кишиневом и Тирасполем никаких упоминаний или комментариев на эту тему сделано не было.
Эксперты хотят понять, какой будет финальная процедура проверки подлинности косовских паспортов в процессе оформления визы, а также проверка паспорта на границе с Республикой Молдова, выдача нового косовского паспорта в случае его утери, учитывая непризнание независимости Косово Молдовой и другими странами. Вызывает вопросы и процедура выдворения из страны, которую следует не исключать, а предусмотреть заранее.