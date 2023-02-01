По оценке операторов молдавского рынка ресурсов для сельского хозяйства, в 2023 году томаты в теплицах всех типов и уровней технологичности в страны будут выращиваться максимум на одной-трех сотнях гектаров. В предыдущие годы общая площадь плантаций закрытого грунта в Молдове колебалась в пределах 1-1,5 тыс. га, из которых на томаты приходилось до 60%.
Аналитики EastFruit выделяют две основные проблемы, предопределившие такое состояние дел в преддверии нового сезона продаж. Первая – энергетический кризис, внезапно сделавший дрова и уголь стратегическим сырьем. Как следствие, производственные планы на зиму-весну 2023 года строили лишь те фермеры-тепличники, которые успели запастись энергоресурсами осенью прошлого года. Остальные даже не стали закупать семена томатов и других овощей для раннего выращивания в теплицах. Также не идет речь о двух производственных циклах, максиму – об одном, с уборкой урожая в конце весны – начале лета.
Вторая причина – резкий отток из Молдовы за границу трудоспособного населения в 2021-2022 годах. Для производителей овощей и ягод, как в теплицах, так и на открытых плантациях – это очень большая проблема. В этой связи неудивительно, что многие сельхозпроизводители-плодоводы, зависимые от наличия сезонной рабочей силы, предпочитают в определенной мере ограничить производство однолетних культур.
Помимо того, в 2023 году не утратят актуальность дефицит и ограниченный доступ к источникам воды для ирригации, а так же быстро деградирующая покупательская способность населения Молдовы. По большому счету, молдавские овощеводы в нынешнем сельхозсезоне сосредоточатся на выращивании овощей «борщевого набора». То есть, продуктов ежедневного потребления и одновременно пользующихся высоким спросом на внешних рынках.