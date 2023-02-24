Дополнительный финансовый пакет будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности, систем образования и здравоохранения, выплату пенсий и финансовую помощь внутренне перемещенным лицам.
Всемирный банк в пятницу, 24 февраля, объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте ВБ.
Отмечается, что этот грант является прямой бюджетной поддержкой правительства Украины и предоставляется в рамках проекта банка Государственные расходы на поддержку административной способности Украины (PEACE) для обеспечения непрерывности предоставления основных услуг и осуществления главных функций правительства в условиях войны, которая продолжается.
Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID). Их переведут правительству Украины после того, как его приемлемые расходы проверит Всемирный банк.
"Сегодняшний дополнительный финансовый пакет для программы PEACE продолжает ряд предоставленных ранее грантов и будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности, систем образования и здравоохранения, выплату пенсий, финансовую помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку программ социальной помощи, финансирование зарплат работников государственного сектора, которые предоставляют основные услуги", - говорится в сообщении.
По словам президента группы Всемирного банка Дэвида Малпасса, Всемирный банк мобилизовал 20,6 млрд долларов на поддержку Украины. Из этой суммы 18,5 млрд долларов уже выплачено, это была помощь для более 12 млн украинцев, передает korrespondent.net.
Также в пятницу США выделили $10 млрд на поддержку Украины. Эти средства помогут Украине удовлетворять насущные потребности в сфере здравоохранения, образования и службы экстренной помощи.