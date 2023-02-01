Сегодня Партия социалистов провела в центре Кишинева флэшмоб «За мир!». В нем приняли участие депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и Молодой гвардии, граждане страны, сообщает noi.md.
Участники флэшмоба, организованного в сквере перед администрацией президентура, вышли с государственными флагами Республики Молдова и плакатами, призывающими к миру. Они прошли перед зданием президентуры с лозунгами: «Обеспечьте мир!», «Мы не хотим войны!», «Молдова за мир!».
Участники митинга призвали власти думать о народе, не проводить политику чужих стран, которая ведет к войне, сделать все возможное для обеспечения мира и благосостояния нашего народа. Депутат ПСРМ Елена Белякова напомнила об уникальности нашей страны – здесь проживают представители более 100 национальностей, много смешанных семей, и мы говорим на разных языках.
«На протяжении веков мы живем в мире, мы научились этому. Мы должны сделать все для того, чтобы не допустить конфликта в нашей стране. Молдова за мир!», - заявила она.
Вице-спикер парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча подчеркнул, что все призывы к миру, прозвучавшие на митинге, достигнут стен парламента.
В четверг, на пленарном заседании, депутаты-социалисты предложат парламенту принять декларацию об укреплении мира и гарантиях безопасности в Республике Молдова.