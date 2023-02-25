Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России, ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в субботу опубликованы соответствующие нормативные акты.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз включил в черный список главу СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля, главу Россотрудничества Евгения Примакова, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и еще 82 физических лица России, передает ТАСС.
В документе утверждается, что Примаков "несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политику, которые подрывают и несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В качестве обоснования добавления Фадеева в список Евросоюз обозначил "распространение российской дезинформации и пропаганды о войне".
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в субботу документа.
Как пишет ria.ru, согласно документу, Рошаль также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, как утверждается, Рошаль делал "личные заявления в поддержку военных действий против Украины".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также включены в 10-й пакет санкций ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В мотивационной части сообщается, что в ЕС их считают ответственными за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Москалькова, как отмечается, "активно продвигает" российскую позицию по отрицанию "практики "фильтрации" и депортации, применяемой в отношении украинского населения". "В своих различных публичных выступлениях Татьяна Москалькова постоянно отрицала факт депортации граждан Украины, тем самым активно распространяя дезинформацию от имени и в интересах правительства РФ" - говорится в документе.
Фадеев, по версии Евросоюза, ответственен за "оправдывание вторжения РФ" на территорию Украины, а также распространение пропаганды и дезинформации. Также главе СПЧ припомнили поддержку референдумов в Крыму и в Донбассе, сообщает ria.ru.
Медиаменеджеры
Также в санкционный список ЕС включил членов СПЧ, в частности военкора Александра Коца, исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, главреда агентства Regnum Марину Ахмедову и главреда "Литературной газеты" Максима Замшева.
В список включили также главреда телеканала "Россия-24" Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО "Национальная медиа группа" Александра Акопова.
Евросоюз считает, что Первый канал и "Россия-24" "усиливают и поддерживают политику российских властей при помощи своей пропагандистской деятельности", а также распространяют "нарратив Кремля".
СМИ в составе медиагруппы под руководством Акопова, как утверждает Евросоюз, "активно распространяет пропаганду и дезинформацию" о конфликте на Украине.
Кроме того, ограничения введены в отношении всех четырех заместителей главы Роскомнадзора Андрея Липова. В список попали Милош Вагнер, Владимир Логунов, Вадим Субботин, Олег Терляков. В отношении Липова рестрикции были введены в прошлом году в рамках шестого пакета.
Компании
В 10-й пакет вошли ограничения в отношении российских Альфа-банка, "Тинькофф банка" и Росбанка, а также в отношении Фонда национального благосостояния. Кроме того, Брюссель обязал европейские банки уведомить Еврокомиссию о наличии у них подпадающих под санкции активах Центробанка РФ, а также лиц и компаний, включенных в черные списки.
Из медийных структур в черный список включены информационные агентства "Россия сегодня" и Sputnik, а их арабским службам запрещено вещание в ЕС. Также под санкции попали медиагруппа "Патриот" и общественная организация "Общероссийский народный фронт".
В общей сложности в список юридических лиц включены 33 российские компании, главным образом ВПК, машиностроительные и технологические, в том числе концерн "Алмаз - Антей" и предприятие "Атомфлот", входящее в систему Росатома. Также в список попала транспортная компания из ОАЭ.
Российская национальная перестраховочная компания
Также в черный список внесли Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), принадлежащую ЦБ РФ.
"В настоящее время РНПК выступает в качестве основного перестраховщика российских судов, ответственных за экспорт российской нефти, в том числе флота "Совкомфлота", после того как западные страховые компании отказались от страховки для российских судовладельцев после западных санкций", - указано в журнале ЕС.
Там отмечается, что "услуга по перестрахованию, предлагаемая РНПК, позволила РФ смягчить влияние западных санкций на торговлю нефтью, что обеспечивает значительный источник доходов для правительства Российской Федерации".
АО "Российская национальная перестраховочная компания" - перестраховщик, единственным учредителем и акционером которого является ЦБ РФ. Компания была создана в 2016 году для формирования перестраховочной защиты по санкционным рискам, а также для поддержания устойчивости внутреннего рынка перестрахования. Банку России принадлежит 100% ее акций.
В начале марта 2022 года Банк России решил увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании - АО "РНПК" - с 71 млрд до 300 млрд рублей. В регуляторе подчеркивали, что увеличение объявленного капитала РНПК расширит возможности российских страховых компаний по перестрахованию рисков внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками.
Граждане Ирана
Рестрикции также коснулись четырех граждан Ирана. Ограничения введены в отношении заместителя председателя компании Paravar Pars Абульфазля Назери, ее управляющего директора Хосейна Шамсабади и члена правления Абулькасема Валагохара. Также в список попал управляющий директор компании Qods Aviation Industry Гассем Дамавандян. Обе компании занимаются производством беспилотных летательных аппаратов, которые, как утверждает ЕС, Иран поставляет России для использования в боевых действиях на территории Украины.