Фото: открытые источники/ председатель правления польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек
Россия прекратила экспортировать нефть в Польшу, недостающие объемы поставок заменят, заявил председатель правления польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.
«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России и мы заменим его нефтью с других направлений», – написал он в Twitter, добавил что такой результат возможен благодаря диверсификации поставок, которая проводилась в последние годы, сообщает издание vedomosti.ru.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще в конце марта прошлого года заявил о планах прекратить поставки энергоносителей из России: отказаться от российской нефти до конца года, а от угля и газа — к маю. В апреле Обайтек говорил, что Orlen снизила долю российского сырья, используемого на своих НПЗ, до 30%. В день начала боевых действий, 24 февраля, Orlen приостановила закупки российской нефти, поставляемой по морю, и заказала 28 танкеров с «альтернативных» направлений. Глава компании говорил, что у Orlen действуют три контракта с российскими поставщиками, один из которых истекает уже в январе 2023 г.
При этом в декабре 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компании из Польши и Германии подали заявки в «Транснефть» на поставки нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» в 2023 г. Заявки поступили после заявлений властей этих стран о планах отказаться от российской трубопроводной нефти.
После начала СВО в феврале 2022 г. ЕС, США и Великобритания стали отказываться от российской нефти и нефтепродуктов. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на нефтепродукты. Одновременно начали действовать предельные цены, по которым недружественные страны готовы покупать российскую нефть и продукты нефтепереработки. Ограничение цен на нефть установлено на уровне $60/барр. В отношении нефтепродуктов действуют два потолка: на более дорогие нефтепродукты (например дизтопливо) – $100/барр., на более дешевые (мазут) – $45/барр.
В ответ на введение ценовых потолков президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 г. подписал указ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена такая привязка. В результате российские нефтяники начали выстраивать новые логистические цепочки.